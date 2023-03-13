Büyük tehlike! Muhalefet, seçim akşamı bunu yapacak! Bu gerçekten doğru mu?

Muhalefetin, seçimi kaybetmesi halinde Türkiye'yi "turuncu devrim"e sürüklemeye çalışacağını belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Bütün hazırlıklarını 14 Mayıs akşamına göre yapıyorlar. Şimdiden 'kazandık' yaygarasıyla enerji yükledikleri, 'seçim güvenliği' adı altında siperlere soktukları muhalif seçmeni, seçim akşamı sokağa dökmeyi planlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tayiz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"CHP öncülüğündeki altılı-yedili koalisyonun, seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye'yi nereye sürükleyeceği merak ediliyor. İlk bakışta muhalefetin "zafere" kilitlendiği ve tüm hesaplarını sandık başarısına göre yaptığı sanılabilir ama aslında muhalefet bütün planlarını sandıktan çıkacak başarısız bir sonuca göre yapıyor. Bu masayı kuran gücün Amerika olduğu düşünülürse, söz konusu planların sahibinin kim olduğu da anlaşılıyor.

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Evet, tekrar konuya dönersek; seçimi kaybetmesi halinde muhalefetin yolu, Türkiye'yi "turuncu devrim"e sürüklemek olacaktır.

Muhalefet, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini ilan edip duruyor. Boşuna değil şüphesiz.

Ve bütün hazırlıklarını 14 Mayıs akşamına göre yapıyorlar.

Şimdiden "kazandık" yaygarasıyla enerji yükledikleri, "seçim güvenliği" adı altında siperlere soktukları muhalif seçmeni, seçim akşamı sokağa dökmeyi planlıyorlar.

Muharrem İnce'nin 2018'de talip olmadığı bu role Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te fazlasıyla istekli görünüyor.

Bu planın asıl sahibi ABD'dir. Ukrayna modelini Türkiye'ye uygulamak için CIA, Türkiye'deki elemanlarıyla geçmişte fazlasıyla mesai harcadı. Gezi'nin de bu çalışmaların bir ürünü olduğunu belirtelim.

Ukrayna'yı bir hatırlayalım; 2004-2005'teki "turuncu devrim" de bir seçim akşamı start almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 46 oyda kalarak yenilen ABD ve NATO yanlısı Viktor Yuşçenko, taraftarlarını meydanlara dökmüş, Yüksek Mahkeme'nin seçimleri iptal kararıyla Ukrayna'nın başına getirilmişti.

Yuşçenko, Ukrayna'nın kapılarını sonuna kadar ABD ve NATO'ya açarak, bugünkü Rusya-Ukrayna savaşının taşlarını döşeyen isimdir.

CIA güdümündeki FETÖ'cü liberaller de "14 Mayıs'ta Türkiye baharı başlıyor" diyerek, muhalefete şimdiden istikamet vermeye başladılar. Biraz Ukrayna'daki turuncu devrim, biraz Mısır'daki Arap baharı karıştırılarak "Türkiye baharı" üretmeye çalışıyorlar.

Bu planın içinde ABD güdümündeki FETÖ var, PKK güdümündeki HDP var, Soros kalıntıları var, Avrupa bağlantılı 5. Kol faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşları var.

Seçim öncesi ortaya çıkan tablo ABD'nin tıpkı Ukrayna'da, Mısır'da olduğu gibi, Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masayı kullanarak Türkiye'yi büyük bir siyasi istikrarsızlığa, kaosa ve ekonomik yıkıma sürükleme planları yaptığını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıktan net bir üstünlükle çıkması, ABD'nin planlarını suya düşüreceği gibi altılı masanın da net bir şekilde bertaraf edilmesini beraberinde getirecektir. Türkiye için hayırlı olacak sonuç da budur!"