Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda kamp yapıyorlar

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Ahlaksızlığın merkezi haline dönüşmüş olan Batı'ya ayak uydurmak için eğitim sistemimiz içerisine sokulan karma eğitim modelinin zararları bir çok araştırmacı tarafından ortaya konuluyor. Ancak Türkiye’deki ulusalcı batı yanlısı kafa karma eğitimi bir modernleşme göstergesi olarak görmeye devam ediyor. Eğitim ve sosyal faaliyetler adı altında düzenlenen yaz kampları da bunlardan birisi. Söz konusu yaz kamplarında gelişim çağındaki kızlı erkekli üniversiteli ve liseli gençler ormanında ortasında bir arada bulunmaya ve vakit geçirmeye zorlanıyor.

AYNI YERDE YATIP KALKIYORLAR!

Üniversiteli ve liseli gençlerin katılımıyla düzenlenen yaz kamplarda gençler beraber vakit geçiriyor, beraber yemek yiyor, beraber çalışıyor ve aynı yerde yatıp kalkıyorlar. Bu kamplardan birisi de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) - Türkiye Liseliler Birliği (TLB)’nin her yıl düzenlediği yaz kampları. Söz konusu kamplar bu sene de devam edecek.

BÜTÜN İŞLER "BİRLİKTE" YAPILIYOR!

Gençler yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların yorgunluğunu bu kamplarda atacağını savunan TGB ve TLB, kamplarda gençlerin beraber çalışmalar yürüteceğini vaat edip kampların kolektif bir yaşam yeri haline getirileceğini belirtiyor. Söz konusu kamp organizatörleri kızlı erkekli gençlerin çadırların kurulması, yemeklerin pişirilmesi, alanın temizliği ve spor gibi birçok sosyal faaliyeti birlikte yapacağını iyi bir şeymiş gibi lanse ediyor.

KIZLI- ERKEKLİ EĞİTİM MODERNLEŞME GÖSTERGESİ DEĞİL!

Halbuki ‘Karma eğitim modeli’ denilen kızların ve erkeklerin beraber aynı ortamda eğitim görmelerinin batı tarafından bir modernleşme unsuru olarak değil zaruretten dolayı tercih edildiği ortaya konulmuştu.

Batı’da devlet okullarında eğitim sisteminin kız-erkek beraber okunan karma sistem haline getirilmesi ekonomik nedenlere dayanıyor.

İngiliz filozof Arnold Toynbee, İngiltere''de karma eğitimin, "ilkeler" nedeniyle değil "ekonomik" nedenlerden ötürü başladığını belirtirken, Japon filozof Daisaku İkeda da 1950’lere kadar Japonya devlet okullarında eğitiminin ayrı sürdürüldüğünü ifade etmişti.

"YÜZYILIN EN BÜYÜK PEDAGOJİK YANLIŞI KARMA EĞİTİM KARAYA OTURDU"

Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı"Yüzyılın Pedagojik Yanlışı: Karma Eğitim" isimli kitabında konuyla ilgili Almanların ve Amerikalıların karma ve ayrı eğitim üzerine yaptığı araştırmaları aktarmıştı.

Kavaklı, Karma Eğitim modeli ile ilgili olarak 7 Eylül 2017 tarihinde Yeni Akit gazetesinde yayınlanan "Cumhuriyet ve karaya oturan karma eğitim" başlıklı yazısında şu bilgileri vermişti;

"Nord Rheinwestfalen Eğitim Bakanı Gabriele Behler, bütün okullara emir göndererek “kademeli ayrı eğitim” uygulanması için projeler geliştirilmesini emretti. Bakan Behler fizik, kimya, matematik, bilgisayar, el işi derslerinde kızlara ayrı eğitim verilmesini istedi.

Eğitim Bakanı Gabriele Behler şöyle diyor:

"70’li yıllarda hepimiz, karma eğitimin erkeklerle kızlar arasında şans eşitliği sağlayacağına inandık. Meğer bu, aşırı iyimser bir bakış açısı imiş. Şimdi sınıflardaki erkek hegemonyasına karşı savaşıyorum. Benim yaşımdaki bütün hanımlar gibi ben de kız lisesinde okudum. O zamanlar bu ayırımı can sıkıcı buluyordum. Bugün azınlık denecek kadar az kız, üniversitede elektronik, fizik eğitimi görüyor. Buna karşılık, kızlarımız yoğun bir şekilde edebiyat ve dil bölümlerini seçiyor. Oysa bu bölümler onlara daha az ücret ödenen ve sıklıkla işsiz kalınabilen meslekleri kazandırıyor."

Der Spiegel dergisi, karma eğitimi kapak yaptığı yazıda, karma eğitimin toplumda kadın-erkek eşitliği sağlamadığını vurguladı ve şu başlığı attı:

"Yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı karma eğitim, karaya oturdu."

Alman eğitimci Dr. Maria Anna Kerienbaum okulun çocuklara, çok yönlü bir kişilik kazandırması gerektiğini, bunun ayrı eğitimde daha iyi gerçekleştiğini söylüyor.(Schule Lebendig Gestalten, Dr. Maria Anna Kreinbaum, s. 10)

Dünyada özellikle bilim ve teknoloji alanında kıyasıya bir yarış var. Karma eğitim, bu yarışa kadınların katılmasına engel oluyor. Fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve el işi derslerindeki yarışı hep erkekler kazanıyor. Bilim ve teknoloji alanında çalışanlar daha çok kazanıyor ve şirketleri, toplumları yönetiyor. Kadınların da bu yarışa katılması için daha iyi yetiştirilmeleri gerekir. Ayrı eğitim, onların daha başarılı olmasını sağlıyor.

Bayern Kültür Bakanlığı dergisi Schule-Aktuel şunları yazdı:

"Pedagojik bir ham ölü. Karma okul kızları aptallaştırıyor."

Bayern Kültür Bakanlığı adına araştırmalar yapan Doç. Dr. Ilse Brehmer şu tespitleri yapıyor:

"Tekrar tekrar yapılan araştırmalar gösteriyor ki radikal çözüm kız okullarının açılmasıdır. Geleneksel kız okulları korunmalı, kız okulu isteyen inisiyatif engellenmemeli. Karma okullar, mutlaka reforma tabi tutulmalı."(Doç. Dr Ilse Brehmer, Schule im Patriarchat-Schulung fürs Patriarchat (Okulda Ataerkillik-Eğitim Ataerkillik İçin mi?, s. 55)

AMERİKA’DA KARMA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

Amerikalı bilim kadını Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, Amerika’daki kız okulundan mezun kadınların başarısını şöyle anlatıyor:

"Kız üniversitelerinden mezun olan kadınlar, yeni araştırmalara göre, iş hayatında ve bilimsel çalışmalarda çok başarılı. Amerika’da, kız kolejinden mezun olanlar % 4 civarında olmasına rağmen mesleklerinde başarılı olan kadınların 1/3’i kız kolejlerini bitirmiş. Kız koleji mezunları, kadınları çok iyi temsil ediyor ve ekonomi alanında yönetici pozisyondalar, Kongre’deki kadınların % 24’ü kız koleji mezunu, tabiî bilim dalları ve tıp alanında doktora yapanlar da var."

(...)

Karma eğitimin yol açtığı cinsel tacizlerden söz eden yok. Prof. Anna-Maria Kraunbaum Almanya’da kitap yazdı, Türkiye’de tık yok.

Çocuğunu ayrı eğitim aldırmak isteyen veliye bu hak verilmeli. Söylediğimiz bu."

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