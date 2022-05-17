Büyük tahıl krizi patlak verdi! Türkiye etkilecek mi? İşte cevabı...

Dünyanın en büyük buğday üreticilerinden Hindistan, ülkede yaşanan iklim şartları ve yükselen enflasyon nedeniyle buğday ihracatını yasakladı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası buğday tedariki zora girince birçok ülke gözünü Hindistan’a çevirmişti. Ancak Türkiye’nin söz konusu ülkelerde yaşanan durumlardan etkilenmeyeceği, Türkiye’de buğday rekoltesinin bu yıl 20 milyon ton beklendiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Buğday almak isteyen ülkeler rotayı Hindistan’a çevirmişken, bu ülkenin ihracat kapılarını kapatması, Türkiye’de ekmek başta olmak üzere un, yem, makarna, bulgur fiyatlarında anormal yükseliş olacağı söylentilerine itiraz geldi. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, bu iddialara karşın 10-15 güne kadar Türkiye’de arpa-buğday hasadının başlayacağını, ülke genelinde iyi giden yağışlar sayesinde geçen yıla göre buğdayda 2.4 milyon tonluk artış beklediklerini açıkladı.

Arpada da rekoltenin artması sayesinde 20 milyon tonlu buğday üretiminin Türkiye’nin iç piyasa ihtiyacını karşılamada yeterli olacağını belirten Özkan, un, bulgur, makarna ihracatı için buğday ithalatının uygun coğrafyalardan yapılmaya devakm edeceğini söyledi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Taşpınar, geçen yıl aşırı Kuraklık nedeniyle 17.6 milyon tona düşen buğday rekoltesinin bu yılki yağışlar sayesinde 20 milyon ton civarında beklediklerini söyledi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, ülkenin ihtiyacının da 18-20 milyon ton civarında olduğunu kaydeden Taşpınar, “Bu yılki rekolte, Türkiye’nin kendi ihtiyacını tamamen karşılıyor; hatta yağışlar devam ederse İç Anadolu’da rekolte daha da yükselecek görünüyor. Diğer taraftan Türkiye dünyanın en büyük un, bulgur üreticisi, makarnada ikinci sırada. Bunlar için Ithalat yapmaya devam edilecek. O fiyatların ne kadar yükseldiği önemli değil çünkü dünya genelinde bir artış olduğunda zaten ihraç fiyatına yansıtılır” ifadelerini kullandı.

Ekmek fiyatları

Hindistan’ın etkisiyle buğday ithal edemeyen Türkiye’de ekmeğin fiyatında büyük artış olacağı iddialarına karşılık Özkan, dünyada genel manada enflasyonda yükseliş olduğunu, maliyetlerin arttığını, bunun etkisinin ilerleyen süreçte ekmek fiyatlarını artırsa da bir anda halkın tükettiği ekmeğin fiyatında büyük artışlar olmayacağını söyledi. Zaten TMO’nun un fabrikalarına ucuz buğday vererek, fiyatlarda yükselişi durdurduğunu anımsatan Özkan, “Tabii bu durum ne kadar sürer bilmiyoruz ama ekmek tüketiminde yüzde 10 civarında bir israf var. Bunun durdurulması lazım” dedi.

"Eklmeyen topraklar ekilmeli"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eski Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ise iklim krizi, pandemi, savaşların etkisiyle tarımda dünyanın dengesinin bozulduğunu belirtti. Kemaloğlu, “Türkiye açısından Hindistan tedarik pazarı değil; endişe duyacağı bir durum yok. Bizim için önemli olan Karadeniz hattı, ithalatımızda ton başına 50 Dolar lojistik avantajı demek. Rusya için geçen yıl rekolte 75 milyon ton iken bu yıl 80 milyon ton bekleniyor. Bizim için önemli olan dünyadaki bu kırılgan piyasada, Tarım Bakanımızın ifade ettiği 3 milyon hektarlık ekilmeyen toprağımızı ekmek. Bunun 2 milyon hektarında buğday üretse 5-6 milyon ton ilave buğday demektir ki ne ithalat ne arz güvenliği sıkıntısı kalır. İnsanlar için de hayvan üretimi için de tehlike kalmaz” dedi.