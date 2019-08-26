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Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz’un 97.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:13
Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti.


Şuhut Şehir Stadyumunda gerçekleşen Uğur Işılak konserine, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri, siyasi parti başkanları, daire amirleri ile binlerce vatandaş katıldı.


Vali Mustafa Tutulmaz’ın açılış konuşması ile başlayan program, Veysel Eroğlu’nun günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarıyla devam etti. Programda, mehter gösterisi, folklor ekibi gösterisi ve zeybek oyunları izleyiciler tarafından tam not aldı. Ses Sanatçısı Uğur Işılak tarafından verilen konser ise binlerce vatandaş tarafından dinlenilerek ilgiyle karşılandı. Uğur Işılak, birbirinden güzel eserleriyle izleyicileri mest etti. Program sonunda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Işılak’a plaket takdim edildi. Uğur Işılak konserinin ardından Zaferyolu Yürüyüşü için Çakırözü köyüne geçildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:13
  1. konser
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