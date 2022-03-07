Büyük sürpriz... Tamer Tuna geri dönüyor!
Gece yarısı Bursaspor'dan ayrılan Tamer Tuna, Nestor El Maestro ile vedalaşan Göztepe'ye imza atıyor. Ekibiyle birlikte İzmir'e hareket eden Tamer Tuna'nın Göztepe'yle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Gece yarısı Bursaspor'dan ayrılan Tamer Tuna, Nestor El Maestro ile vedalaşan Göztepe'ye imza atıyor. Ekibiyle birlikte İzmir'e hareket eden Tamer Tuna'nın Göztepe'yle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bursaspor ile yollarını ayıran Tamer Tuna 2,5 yıl sonra Göztepe'ye geri dönüyor. Gece yarısı Yeşil-Beyazlılarla vedalaşan Tamer Tuna, Göztepe ile görüşmek üzere ekibiyle İzmir'e doğru yola çıktı.
TAMER TUNA GÖZTEPE'YE İMZA ATIYOR
Nestor El Maestro ile yollarını ayıran Göztepe, eski teknik direktörlerinden Tamer Tuna'yı göreve getiriyor. Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra İzmir'e doğru yola çıkan Tamer Tuna'nın Sarı-Kırmızılılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.