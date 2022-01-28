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Spor Büyük sürpriz! Luyindama Avrupa takımına gidiyor
Spor

Büyük sürpriz! Luyindama Avrupa takımına gidiyor

Galatasaray'ın Kongolu futbolcusu Luyindama'yı Portekiz ekibi Porto kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 09:42:00 -
Büyük sürpriz! Luyindama Avrupa takımına gidiyor

Tam 3 yıl önce Standard Liege'den 3 milyon Euro'ya kiralanan, sezon sonunda da 5 milyon Euro daha verilerek, toplamda 8 milyon Euro'ya bonservisi alınan Luyindama, Galatasaray'a veda ediyor.

Kısa süre önce Belçika'nın Antwerp takımıyla anlaşan 28 yaşındaki stoper için Porto'nun devreye girmesi, planı değiştirdi. Antwerp'e kiralık olarak gitmesi ve maaşının karşılanması düşünülen Luyindama, Porto'ya ise kalan alacaklarından tamamen feragat ederek ve herhangi bir bonservis bedeli olmaksızın imza atacak. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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