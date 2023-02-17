Büyük şok yaşayan Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 5 milyon liralık tazminat davası! "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri"

Haluk Levent, 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasının ortak yayınına, söz konusu ünlü isimlerin Ahbap derneğine destek verdikleri için çıkarılmadığı yalanını sahiplendi. Levent, "Benim yüzümden oldu

Çok üzgünüm. Bir kez “devlet nerde?” cümlesi kurmadılar. Yardım toplamak değil yardım dağıtmak için Ahbapta oldular." dedi.

Özür dilemek zorunda kaldı

Levent, RTÜK başkanı ile görüştükten sonra bu açıklaması için özür dilemek zorunda kaldı. İkinci bir açıklama yapan Levent, "RTÜK başkanı ile görüştüm. ATV'nin isimleri daha önceden belirlediğini bunun bilgisinin kendisine önceden geldiğini iletti. Ben de medyadan öğrendim canlarım. Alıntılayıp üzüldüğümü belirttim. Hepimiz hata yaparız. Bu sebeple ATV yönetiminden özür dilerim. Ve twiti siliyorum" dedi.

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e şok!

Bu yaşananlardan sonra oyuncu Deniz Akkaya, Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Deniz Akkaya, "Dünden defa kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey! Saklayacak şeyi, olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullandı.

Levent'in Sezgin Baran Korkmaz'la olan fotoğrafını paylaştı

Haluk Levent'in, Sezgin Baran Korkmaz ile çekilen fotoğrafını da paylaşan Deniz Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir. Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" dedi.

Deniz Akkaya'ya 5 milyon liralık tazminat davası!

Deniz Akkaya'nın bu açıklamaları sonrasında Haluk Levent, kendisini 'dolandırıcı' olmakla suçlayan Akkaya'ya 5 milyon liralık tazminat davası açacağını ve gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri"

Haluk Levent, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri , MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor ?

Bu sayfada 7 yıldır heyyooo deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı. Şirketimizin gecesine çıkar mısın dedi. Kaç lira olur dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü.

"Rezil rüsva olmaya hazırım"

Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım.

Aileler ve Sezgin Baranın onlara yaptığı ödemeler : Hacı Karagözoğlu ailesi Fesih Araz (3 aylık simit satın alındı) Kars’ın köyünden Meydan Ali Demirel’in 2 kızının yıllık yurt ücreti Ağrıda yatağa bağımlı Bertar’a hasta yatağı İstismara uğrayan D. nin 1 yıllık okul ücreti.

işte bunlardan dolayı konseri verdim orkestra parası dahi almadım. Şimdi ben bu konularla ilgilenmeyeyim diyorum diyorum da olmuyor. Binlerce gönüllü var yanımda ve haber siteleri hemen haber yapıyor. İçim açıyor. Ve depremzedeler ile uğraşacağıma cevap veriyorum ha bire.

"Deniz Akkaya. 5 milyonluk tazminat davası açıp..."

Tekrar ediyorum! Karalayın bağırın isyan edin iftira atın. Yemin ederim kabulüm. Ama şimdi değil ya şimdi değil!! Ve Deniz Akkaya. 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır."