Büyük şok! 'Ali Koç hepimizi kandırdı'
Fenerbahçe'nin kötü gidişatına tepki gösteren türkücü Alişan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Alişan, "Rezilsiniz rezil! Ali Koç gelecek, dertler bitecek, bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz dedik, hepimizi kandırdılar" dedi.28 Ocak 2019 Pazartesi 20:01
Alişan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a yenilerek elenen Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi.
Kötü gidişata tepki gösteren Alişan, Twitter'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şu sözlerle yüklendi:
Geçen yılın takımını bozup bu çöpleri alan başkan ve yönetim kuruluna teşekkürler. Rezilsiniz rezil! Ali Koç gelecek, dertler bitecek, bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz dedik, hepimizi kandırdılar.
YORUM YAZ