Büyük skandal! Türkiye'den tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurdu. Elçilik tabelasının ve Kosova bayrağının terör devleti işgalci İsrail'deki Kosova Büyükelçiliğine yerleştirilmesiyle, Kosova hükümetinin Filistin'in başkenti Kudüs'te diplomatik misyon kurma taahhüdünü yerine getirdiği kaydedildi.

Türkiye'den tepki

Bunu üzerine Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının, derin endişeyle karşılandığını ve en güçlü şekilde kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, onyıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu gözardı ederek aldıkları bu karar son derece talihsizdir.

Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs’ün statüsü konusunda ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir.

Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz."