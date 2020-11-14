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Gündem Büyük skandal ortaya çıktı! Milyonlarca insan koronavirüsten ölürken DSÖ bazı ülkeleri "laboratuvar" olarak görmüş
Gündem

Büyük skandal ortaya çıktı! Milyonlarca insan koronavirüsten ölürken DSÖ bazı ülkeleri "laboratuvar" olarak görmüş

Koronavirüs salgını sürecinde etkin rol üstlenemediği için büyük tepki toplayan Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı ülkeleri "laboratuvar" olarak gördüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:40:00 -
Büyük skandal ortaya çıktı! Milyonlarca insan koronavirüsten ölürken DSÖ bazı ülkeleri "laboratuvar" olarak görmüş

Koronavirüs salgınında yeterince önlem almamakla suçlanan Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği bir toplantıda konuşulanlar büyük tartışmalara yol açtı.

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği ocak-nisan dönemi ses kayıtlarına göre, kurumun en yetkili bilim insanları, başından beri ülkelerin yanlış politikaları yüzünden küresel felakete gidildiğine dair tespitlerde bulunmuş.

DSÖ bazı ülkeleri labaratuvar olarak görmüş

DSÖ yetkilileri, bazı ülkelerin yaklaşımının virüsü incelemek için "talihsiz de olsa" laboratuvar işlevi gördüğü ve neyin işe yaradığını görmek için "ölümcül korkunçlukta" fırsat oluşturduğundan söz etmiş.

Kurumun en büyük bağışçılarından olan Japonya, Fransa ve Britanya'nın üst üste yanlış uygulamalara gitmesini ele alan DSÖ yetkilileri, bu durumu kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınmış.

Dayatma ve yaptırım gücü bulunmuyor

Pandemiyle baş edemeyen Başkan Donald Trump'ın ABD'yi üyelikten çıkarmasıyla büyük bir gücün üyeliğini kaybeden DSÖ'nün üye ülkeler üzerinde herhangi bir dayatma ve yaptırım gücü bulunmuyor. Kurum, kamuoyu önünde hiçbir ülkenin yaklaşımını eleştirmeme, tersine hükümetlerin çabalarını övme, uyarı ve eleştirileri ise kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde iletme politikası güdüyor.

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