  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı
Ekonomi

Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı

Almanya'nın ünlü jant şirketi Borbet'in iflas etmesinin ardından mağdur olan Türk işçilerin eylemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 07:43:00 -
Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı

Almanya'nın Solingen kentinde iflas kararı alan Borbet isimli jant firmasında çalışan çoğu Türk 600 işçinin, kapatmanın hukuksuz olduğunu iddia ederek 26 Aralık’ta başlattıkları eylem devam ediyor

Aydınlık'ta yer alan habere göre, işçilerin sözcüsü Ali Çankaya, daha önce AA muhabirine, bir gecede alınan bu kararın kabul edilebilir olmadığını söylemişti. Çankaya, "30 yıllık işçiye dahi 2,5 aylık tazminat vermek istiyorlar. Bu kayda değer bir ödeme değil. Bu iflasın şaibeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘İflas hukuka uygun'

Aydınlık Avrupa’ya konuşan IG Metall Remscheid-Solingen Sendika Temsilcisi Cemal Çetin, iflas kararına giden sürecin hukuksal açıdan uygun olduğunu söyledi. Gerekli incelemelerin ve mahkemenin şirketin iflas ettiğine dair karar verdiğini belirten Çetin, “Alman yasalarına göre süreç resmi şekilde yapıldı ve bilançolara bakıldı. Ama arka planda gizli bir şeyler yapıldı mı bunu bilemeyiz.

‘Yasaya göre tazminata sınırlama var'

Çetin, Almanya’daki iflas yasasına göre tazminat belirlemesine sınırlama getirildiğini belirtti. “Yasaya göre 10 sene de çalışsanız 20 sene de çalışsanız, alacağınız tazminat 2,5 aylıktır. Bundan fazlası kanuni olarak uygun değil” ifadelerini kullanan Çetin, şirket iflas ettiği ve parası olmadığı için böyle bir kararın alındığını söyledi.

‘İşveren kurnazlık yaptı'

İşçiler ve onların temsilcileri arasında bölünme meydana geldiğini belirten Çetin, “Biz bu bölünme konusunda arkadaşları uyardık. Fakat arkadaşlar birbirleriyle meşgul oldu. Bunun sıkıntısını çektik.” ifadelerini kullandı. Çetin, bu ortamda da işverenin bu durumunu değerlendirerek kurnaz davrandığını belirtti ve iflas sürecini yürüttüğünü söyledi. Arkadan bazı işlerin döndüğü ile ilgili şüphelerin olduğunu da belirten Çetin, “Fakat bununla ilgili bir kanıtımız yok.” dedi. Hukuksal süreçle ilgili de konuşan Çetin, “Soruşturma açmak için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mal kaçırma ya da hammadde kaçırmayla ilgili bir belge olsa arkasında oluruz fakat elimizde böyle bir şey olmadığı için eyleme destek verip basına veriyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler transfer kurumuna geçti

Çetin işsiz kalan işçilerin Transfer Kurumu’na geçtiklerini belirtti. Çetin, Transfer Kurumu’nun 6 ay boyunca işçilere ücret verdiğini ve iş bulma konusunda yardım ettiklerini söyledi. 6 ay sonrasında ise iş bulamayan işçilerin direkt olarak İş Bulma Kurumu’na transfer edildiğini belirten Çetin, 12 ay boyunca işçilerin yüzde 67 oranında maaş aldıklarını açıkladı. Çetin, sendika olarak işçilerin hukuksal süreçteki masraflarını karşıladıklarını belirtti. Avukat ücretleri gibi masrafların ödendiğini vurgulayan Çetin, eyleme giden arkadaşların otobüs masraflarını da karşıladıklarını söyledi.

Dev firma iflas etti! Yüzlerce Türk işsiz kaldı
Dev firma iflas etti! Yüzlerce Türk işsiz kaldı

Avrupa

Dev firma iflas etti! Yüzlerce Türk işsiz kaldı

Kulübü iflasa sürüklediği iddia ediliyordu! Malatya valisi müfettiş tuttu, harekete geçildi
Kulübü iflasa sürüklediği iddia ediliyordu! Malatya valisi müfettiş tuttu, harekete geçildi

Spor

Kulübü iflasa sürüklediği iddia ediliyordu! Malatya valisi müfettiş tuttu, harekete geçildi

Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Spor

Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Bir şirket daha iflas etti! Müşterilerin para çekme işlemi durduruldu
Bir şirket daha iflas etti! Müşterilerin para çekme işlemi durduruldu

Ekonomi

Bir şirket daha iflas etti! Müşterilerin para çekme işlemi durduruldu

Türk inşaat devi iflas etti! AK Merkez, Swissotel ve Çırağan Otel’i yapmışlardı
Türk inşaat devi iflas etti! AK Merkez, Swissotel ve Çırağan Otel’i yapmışlardı

Ekonomi

Türk inşaat devi iflas etti! AK Merkez, Swissotel ve Çırağan Otel’i yapmışlardı

Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...
Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...

Ekonomi

Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...

Dev şirket resmen iflas etti! İflas öncesi şirket ortakları peş peşe boşandı
Dev şirket resmen iflas etti! İflas öncesi şirket ortakları peş peşe boşandı

Ekonomi

Dev şirket resmen iflas etti! İflas öncesi şirket ortakları peş peşe boşandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23