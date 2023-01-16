Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı

Almanya'nın Solingen kentinde iflas kararı alan Borbet isimli jant firmasında çalışan çoğu Türk 600 işçinin, kapatmanın hukuksuz olduğunu iddia ederek 26 Aralık’ta başlattıkları eylem devam ediyor

Aydınlık'ta yer alan habere göre, işçilerin sözcüsü Ali Çankaya, daha önce AA muhabirine, bir gecede alınan bu kararın kabul edilebilir olmadığını söylemişti. Çankaya, "30 yıllık işçiye dahi 2,5 aylık tazminat vermek istiyorlar. Bu kayda değer bir ödeme değil. Bu iflasın şaibeli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘İflas hukuka uygun'

Aydınlık Avrupa’ya konuşan IG Metall Remscheid-Solingen Sendika Temsilcisi Cemal Çetin, iflas kararına giden sürecin hukuksal açıdan uygun olduğunu söyledi. Gerekli incelemelerin ve mahkemenin şirketin iflas ettiğine dair karar verdiğini belirten Çetin, “Alman yasalarına göre süreç resmi şekilde yapıldı ve bilançolara bakıldı. Ama arka planda gizli bir şeyler yapıldı mı bunu bilemeyiz.

‘Yasaya göre tazminata sınırlama var'

Çetin, Almanya’daki iflas yasasına göre tazminat belirlemesine sınırlama getirildiğini belirtti. “Yasaya göre 10 sene de çalışsanız 20 sene de çalışsanız, alacağınız tazminat 2,5 aylıktır. Bundan fazlası kanuni olarak uygun değil” ifadelerini kullanan Çetin, şirket iflas ettiği ve parası olmadığı için böyle bir kararın alındığını söyledi.

‘İşveren kurnazlık yaptı'

İşçiler ve onların temsilcileri arasında bölünme meydana geldiğini belirten Çetin, “Biz bu bölünme konusunda arkadaşları uyardık. Fakat arkadaşlar birbirleriyle meşgul oldu. Bunun sıkıntısını çektik.” ifadelerini kullandı. Çetin, bu ortamda da işverenin bu durumunu değerlendirerek kurnaz davrandığını belirtti ve iflas sürecini yürüttüğünü söyledi. Arkadan bazı işlerin döndüğü ile ilgili şüphelerin olduğunu da belirten Çetin, “Fakat bununla ilgili bir kanıtımız yok.” dedi. Hukuksal süreçle ilgili de konuşan Çetin, “Soruşturma açmak için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mal kaçırma ya da hammadde kaçırmayla ilgili bir belge olsa arkasında oluruz fakat elimizde böyle bir şey olmadığı için eyleme destek verip basına veriyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler transfer kurumuna geçti

Çetin işsiz kalan işçilerin Transfer Kurumu’na geçtiklerini belirtti. Çetin, Transfer Kurumu’nun 6 ay boyunca işçilere ücret verdiğini ve iş bulma konusunda yardım ettiklerini söyledi. 6 ay sonrasında ise iş bulamayan işçilerin direkt olarak İş Bulma Kurumu’na transfer edildiğini belirten Çetin, 12 ay boyunca işçilerin yüzde 67 oranında maaş aldıklarını açıkladı. Çetin, sendika olarak işçilerin hukuksal süreçteki masraflarını karşıladıklarını belirtti. Avukat ücretleri gibi masrafların ödendiğini vurgulayan Çetin, eyleme giden arkadaşların otobüs masraflarını da karşıladıklarını söyledi.