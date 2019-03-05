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Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dün akşam saatlerinde Pakistan sularına girmek isteyen Hint denizaltısının engellendiğini duyurdu.

05 Mart 2019 Salı 14:47
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek isterken engellendiğini açıkladı.

Donanmadan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bir Hint denizaltısının Pakistan sularına girmek üzereyken fark edildiği belirtildi.

Denizaltının ülke karasularına girmesinin engellendiği ve Hint sularına geri dönmek zorunda kaldığı kaydedilerek "Modern teknolojiye sahip Hint denizaltısının Pakistan donanması tarafından fark edilmesi, Hint donanmasının zararınadır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak 2016'da bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek üzereyken engellendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Barışı muhafaza etmek için Hint denizaltısı hedef alınmadı. Bu hareket, Pakistan'ın barış arzusunun bir yansımasıdır." denildi.

Açıklamada "Hindistan da barışa meyilli olduğunu göstermeli." ifadelerine yer verilirken Pakistan ordusunun herhangi bir saldırganlığa da anında cevap vereceği uyarısında bulunuldu.

Hindistan'ın Pakistan İHA'sını vurduğu iddiası

Öte yandan Hindistan medyasında yer alan bir habere göre Pakistan sınırında yer alan Racastan eyaletinin Bikaner kenti yakınlarında Hint savaş uçağı tarafından Pakistan'a ait bir insansız hava aracı (İHA) vuruldu.

İsmi verilmeyen bir kaynağa göre son 6 günde ikinci defa bir Pakistan İHA'sının vurulduğu belirtilirken taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Sağduyu açıklamaları 

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:47
  1. Hindistan
  2. Pakistan

YORUM YAZ

  • Abid kulAbid kul38 dk önce
    Netanyahu gitti ve Modi ile sarmaş dolaş samimi pozlar verdi. O arada silah anlaşması da yapıldı. Arkasından hava sahasını ihlal ettiği Pakistan'a, Hindistan, İsrail yapımı bombalar attı. Türkiye, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, taraflara itidal çağrısı yapıyor, abd ve israil'den çıt yok. Pakistan-Türkiye dostluğunun en önemli ayağı Pakistan'ın nükleer silah kapasitesi. Modi'nin siyonistlerle iş birliği de sayesinde yalnızlaştırıp zayıflatmak istedikleri Türkiye'nin bu ayağını kaydırmak istiyorlar gibi bir durum söz konusu sanki.
  • mehmetmehmet49 dk önce
    Bunların dertleri ne

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