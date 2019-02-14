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Büyük salgın tüm ülkeye yayıldı! Yüzlerce çocuk yaşamını yitirdi

Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyeti'nde yılbaşından bu yana, salgın nedeniyle 7 bin 175 kızamık vakası tespit edildi. Söz konusu salgında 137 çocuk ise yaşamını yitirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 19:06
Büyük salgın tüm ülkeye yayıldı! Yüzlerce çocuk yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda görülen kızamık salgınında yılbaşından bu yana 137 çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Lualaba ve Lomami bölgelerinde kızamık salgını devam ediyor.

Yılbaşından bu yana salgın nedeniyle 7 bin 175 kızamık vakası tespit edildi, 137 çocuk ise yaşamını yitirdi.

Ölenlerin çoğunun 5 yaş altı çocuklar olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, bölgedeki salgını, aşı eksikliği ve yetersiz beslenmeye bağlıyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:06
  1. Kongo
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  3. Kızamık salgını
  4. salgın hastalık
  5. çocuk ölümleri

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Kongo'da aşı karşıtı insanlar çok fazla. Kendi gerizekalılıkları yüzünden çocukları ölüyor böyle. Bizde de böyle gerizekalılar türedi. Çocuklarını ellerinden almak gerek böylelerinin.

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