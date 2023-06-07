Büyük şair Karakoç’u rahmetle yâd ediyoruz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Gazetemizin merhum yazarı, “Hak Yol İslam Yazacağız” şiirinin sahibi şair ve mütefekkir Abdurrahim Karakoç’un Hakk’a irtihalinin 11. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. “Beni Akit’ten başkası taşıyamazdı” sözleriyle gazetemizin dik duruşunu özetleyen mütefekkir şair Abdurrahim Karakoç, 1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Babası İstiklal Savaşı gazisi Ümmet Karakoç’tur...

Zorbalara karşı kalemini silah yaptı

İlk yazdığı şiirleri 2 kitap olacak hacimde iken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını ‘Hasan’a Mektuplar’ ismi altında 1964 yılında 10 bin adet bastırdı. Fedai Yayınları arasında çıkan bu eser kısa zamanda tükendi ve 2. baskısını yine 10 bin adet olarak yaptı. Mücadeleci şiirlerinin çokluğu şartlardan kaynaklanmaktadır. 27 Mayıs Darbesi, zinde güçler, demokrasi maskaralığı ve haksızlıklar hiciv şiirlerini besledi. Hakkında 30’a yakın dava açıldı, hepsinden beraat etti. Avukat tutmadı, hep kendi kendini savundu.

100’den fazla eseri bestelenerek seslendirildi

Şiirlerinde esas unsur insandır. Serdengeçti, Töre-Devlet, Ocak, Yeni Düşünce, Yenisey, Alperen yayınları olarak şimdiye kadar 12 şiir kitabı, bir tane de makalelerinden derlenen nesir kitabı çıktı. 30 yılı aşkın bir zaman içinde kitapları baskı üstüne baskı yapmaktadır…

Geleneksel Türk şiirinin etkilerinin görüldüğü eserlerinde aşk, hasret, gurbet, vatan sevgisi gibi temaları işleyen halk şairi Karakoç’un 100’den fazla eseri bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirilerek müzik dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Modern ve geleneksel değerleri bir araya getiren düşünceleri ve Türk edebiyatında dillerden düşmeyen mısralarıyla birçok okuyucuyu derinden etkileyen Abdurrahim Karakoç, kaleme aldığı eserleriyle Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer aldı.

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Şiirleri İngiltere, Azerbaycan, Irak gibi ülkelerde yayımlandı

TRT tarafından hakkında belgesel çekildi. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle uzun bir süre Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Abdurrahim Karakoç, 11 yıl önce bugün 80 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. “Mihriban” adlı eseriyle gönüllerde taht kuran Karakoç’un Vakit ve Akit’teki yazıları ilgi ile takip ediliyordu. Arkasında değerli eserler ve şuurlu bir nesil bırakan şair Abdurrahim Karakoç’u Akit ailesi olarak vefatının 11. yıldönümünde rahmetle anıyor ve dualarla yâd ediyoruz.