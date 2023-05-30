  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Büyük rezalet! Seçmenleri böyle ahmak yerine koyuyorlar
Medya

Büyük rezalet! Seçmenleri böyle ahmak yerine koyuyorlar

Yeniakit Publisher
2023-05-30 14:13:00 - 2023-05-30 14:32:18
Büyük rezalet! Seçmenleri böyle ahmak yerine koyuyorlar

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, seçimlerde büyük bir şok yaşayan bazı muhalif isimlerin tuhaf argümanlarına tepki gösterdi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, seçimlerde büyük bir şok yaşayan bazı muhalif isimlerin tuhaf argümanlarına tepki gösterdi. 

Söz konusu isimlerin, kitlelerini ahmak yerine koyduğuna işaret eden Kılıçarslan, yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Erdoğan iki buçuk milyon oy fark atmış, yarısı Türkmen soydaşlarımız olmak üzere 135 bin toplam Suriyeli oyu yüzünden seçim kaybettiğine inandırıyorlar kitlelerini. Yurt dışı oylarının arasındaki fark 200 bin bile değil ama suçluyu yurt dışı oylar olarak ilan edip kitlelerini ahmak yerine koyuyorlar."

Berat Albayrak iddiası gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşuyor
Berat Albayrak iddiası gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşuyor

Gündem

Berat Albayrak iddiası gündeme bomba gibi düştü! Türkiye bunu konuşuyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda o konuyu açmış
Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda o konuyu açmış

Gündem

Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda o konuyu açmış

Ümit Özdağ’dan bomba "MHP" çıkışı! Bunu yapabiliriz
Ümit Özdağ’dan bomba "MHP" çıkışı! Bunu yapabiliriz

Siyaset

Ümit Özdağ’dan bomba "MHP" çıkışı! Bunu yapabiliriz

Asgari ücret en düşük bu kadar olacak! Tutar netleşti
Asgari ücret en düşük bu kadar olacak! Tutar netleşti

Ekonomi

Asgari ücret en düşük bu kadar olacak! Tutar netleşti

İyi Parti’de flaş gelişme! Bugün bu olacak
İyi Parti’de flaş gelişme! Bugün bu olacak

Siyaset

İyi Parti’de flaş gelişme! Bugün bu olacak

Bomba iddia! Erdoğan, o iki isme görev verebilir
Bomba iddia! Erdoğan, o iki isme görev verebilir

Siyaset

Bomba iddia! Erdoğan, o iki isme görev verebilir

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23