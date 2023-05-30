Büyük rezalet! Seçmenleri böyle ahmak yerine koyuyorlar
Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, seçimlerde büyük bir şok yaşayan bazı muhalif isimlerin tuhaf argümanlarına tepki gösterdi.
Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, seçimlerde büyük bir şok yaşayan bazı muhalif isimlerin tuhaf argümanlarına tepki gösterdi.
Söz konusu isimlerin, kitlelerini ahmak yerine koyduğuna işaret eden Kılıçarslan, yazısında özetle şunları kaydetti:
"Erdoğan iki buçuk milyon oy fark atmış, yarısı Türkmen soydaşlarımız olmak üzere 135 bin toplam Suriyeli oyu yüzünden seçim kaybettiğine inandırıyorlar kitlelerini. Yurt dışı oylarının arasındaki fark 200 bin bile değil ama suçluyu yurt dışı oylar olarak ilan edip kitlelerini ahmak yerine koyuyorlar."