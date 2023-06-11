  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Goldman Sachs bankasından çarpıcı yorum: Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin ekonomi yönetimi!

Suriyeli ve Afgan sığınmacılara düşmanlık yapanlar bu görüntülere resmen kör! İşte sözde medeni Avrupa vatandaşları…

Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

Teknolojide yatırım yarışı! Türk şirketinden beklenmedik hamle: Bu olacak, geliyor

Türkiye'nin iki ünlü yemek şirketi iflasın pençesinde! Konkordato başvurusu yaptılar

Putin'den tarihi ayar! Resmen duyurdu! Batı ayağa kalktı!

Gram altında İslam Memiş'in tahmini bu kez şaşkına çevirdi: Dolar için 22 lira çıkışı! Türkiye tahmini

15 saattir söndürülemeyen yangın iş hanını böyle yıktı

ABD Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya devam ediyor LGBT terörüne bir destek daha! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda skandal görüntü

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Korkutan 'metrekare' detayı
Medya Büyük rezalet! Hah şöyle Kemal Bey, dökülün
Medya

Büyük rezalet! Hah şöyle Kemal Bey, dökülün

Yeniakit Publisher
2023-06-11 12:58:00 -
Büyük rezalet! Hah şöyle Kemal Bey, dökülün

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, seçimlerden önce herkese gülücükler saçan "demokrat dede" Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde yeller estiğini belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, seçimlerden önce herkese gülücükler saçan "demokrat dede" Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde yeller estiğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu'nun, kendisine oy vermeyenleri eğitimsiz, oyunu 500 TL'ye satan "köylü" olarak tarif etmekten çekinmediğine işaret eden Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajından bazı bölümler sosyal medyada önüme düşüyor...

İnsan "Kim bu adam?" diye düşünmeden edemiyor. Düne kadar zoraki de olsa gülümserdi. Şimdi onu da yapamıyor, surat bir karış. Yüzündeki o şaşkın ifade gitmiş, gayet kendinden emin bir şekilde ayağına sıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Babala'daki "demokrat dede"nin yerinde yeller esiyor... Yandaşı gazetecileri bile "Anlatıyorum, anlamıyor musunuz?" diye azarlıyor.

Candaş yazarların gizleyemedikleri hayret dolu bakışları arasında "Erdoğan ilk turda kaybetmenin travmasını yaşıyor" diyecek kadar şirazesi kaymış.

Helalleşme falan da unutulmuş tabii...

Kendisine oy vermeyenleri eğitimsiz, oyunu 500 TL'ye satan "köylü" olarak tarif etmekten çekinmiyor.

Çünkü aklı olan onu seçermiş!

Asilzade olduğunu düşünüyor olmalı ki, delegenin, Muharrem İnce gibi sıradan bir insanı CHP'nin başına getirmeyeceğinden emin.

Kaybedince inkâr nöbeti semptomları gösteren, mağlubiyetine kurban edecek seçmen arayan bu beyefendi ya kazansaydı?

Allah "köylüleri" korumuş!

Bu arada Kemal Bey'in bu hâliyle, yıl olmuş 2023, hâlâ genel oy hakkını sorgulayan, kabul edemeyen tabanını daha iyi temsil ettiğini de söylemezsek haksızlık olur."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

erkan dalkilic

kemal kemal havanda su düvüyor haysiyetsiz  alcak  galiba suvul olmasida lazim yani anlayacaginiz dünyayaolarak gelmis olarakta geberecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23