Büyük rezalet! Hah şöyle Kemal Bey, dökülün

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, seçimlerden önce herkese gülücükler saçan "demokrat dede" Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde yeller estiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, kendisine oy vermeyenleri eğitimsiz, oyunu 500 TL'ye satan "köylü" olarak tarif etmekten çekinmediğine işaret eden Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajından bazı bölümler sosyal medyada önüme düşüyor...

İnsan "Kim bu adam?" diye düşünmeden edemiyor. Düne kadar zoraki de olsa gülümserdi. Şimdi onu da yapamıyor, surat bir karış. Yüzündeki o şaşkın ifade gitmiş, gayet kendinden emin bir şekilde ayağına sıkıyor.

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Babala'daki "demokrat dede"nin yerinde yeller esiyor... Yandaşı gazetecileri bile "Anlatıyorum, anlamıyor musunuz?" diye azarlıyor.

Candaş yazarların gizleyemedikleri hayret dolu bakışları arasında "Erdoğan ilk turda kaybetmenin travmasını yaşıyor" diyecek kadar şirazesi kaymış.

Helalleşme falan da unutulmuş tabii...

Kendisine oy vermeyenleri eğitimsiz, oyunu 500 TL'ye satan "köylü" olarak tarif etmekten çekinmiyor.

Çünkü aklı olan onu seçermiş!

Asilzade olduğunu düşünüyor olmalı ki, delegenin, Muharrem İnce gibi sıradan bir insanı CHP'nin başına getirmeyeceğinden emin.

Kaybedince inkâr nöbeti semptomları gösteren, mağlubiyetine kurban edecek seçmen arayan bu beyefendi ya kazansaydı?

Allah "köylüleri" korumuş!

Bu arada Kemal Bey'in bu hâliyle, yıl olmuş 2023, hâlâ genel oy hakkını sorgulayan, kabul edemeyen tabanını daha iyi temsil ettiğini de söylemezsek haksızlık olur."