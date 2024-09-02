Büyük reform dalgası geliyor! Türkiye'de milyonların hayatı değişecek

Faruk Erdem, TBMM'de yapılacak büyük sosyal reformların detaylarını paylaştı. Erdem, emeklilik maaşlarından kadınların sosyal güvencesine kadar uzanan çeşitli konularda önemli değişikliklerin hayata geçirileceğini belirtti. Hükümetin bu reformlarla milyonların hayatını değiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Yeni Asır gazetesi yazarı Erdem, yeni düzenlemelerin uygulama sürecini anlattı. İşte Faruk Erdem'in dikkat çeken yazısı:

"Türkiye Büyük Millet Meclis'i yılın son çeyreğinde yeni yasama dönemine başlamış olacak. Meclis'in gündeminde özellikle sosyal konularda milyonları ilgilendiren ve onların hayatını değiştirecek 8 büyük reform yer alacak. Hükümet tarafından çalışmalarına başlanan, bir kısmının da Orta Vadeli Program'da yer aldığı reformlar yasal düzenleme haline gelerek uygulanmaya başlanacak. İşte yeni dönemde gündeme gelmesi beklenen o değişiklikler:

1-EMEKLİ MAAŞ BAĞLAMA SİSTEMİ ELE ALINACAK

Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren bu reform ile emekli aylık bağlama formülleri yeniden ele alınacak, karmaşık olan maaş sistemi sadeleşmiş olacak. Orta Vadeli Program'da da yer alan reforma göre sadece prime esas kazançlar değil çalışma gün sayısının da etkisi artacak. Böylece çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Yüksek prim ödeyen ve çok çalışan daha yüksek emekli aylığı almış olacak.

2) TAMAMLAYICI EMEKLİLİK İLE İKİNCİ MAAŞ

Yine Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanlara ikinci bir emekli maaşı gelecek. Bu yılın son çeyreğinde hayata geçmesi planlanan ikinci emeklilik BES aracılığı ile yapılacak ve çalışanlar Sosyal Güvenlik kurumu dışında ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma imkanına kavuşacak.

3) SSK-BAĞKUR PRİM EŞİTLİĞİ

İlk etapta küçük esnaf için düşünülen yeni sistemde Bağ-Kur primleri de SSK primleri gibi 7200 güne düşecek. Böylece küçük esnaf 9 bin gün yerine 1800 gün daha az prim ödeyecek 5 yıl önce emekli olma şansını yakalayacak.

4) 2025'DE EMEKLİ MAAŞININ DÜŞÜŞÜNE ÖNLEM

Bir süredir gündemde olan ve tartışılan konu tamamen emekli aylıklarında kullanılan güncelleme katsayısı ile ortaya çıkıyor. Enflasyon ve büyüme ile hesaplanan güncelleme katsayısı 2024'de daha yüksek çıkıyor. Bu yüzden de 2024'de emekli olanların 2025'e göre daha yüksek maaş almalarının yolu açılıyor. Bu sorunların ileride yaşanmaması için bir çalışma yapılması da bekleniyor.

5) ÇALIŞMA GÜNLERİ DEĞİŞECEK

Tüm dünyada tartışılan çalışma günlerinin azaltılması konusu Türkiye'de de gündemde. 4 gün iş 3 gün tatil şeklinde formüle edilen sistem ile özel sektörde 45 saat olan haftalık çalışma süresi 35 ya da 40 saate düşürülebilecek.

6) 3600 EK GÖSTERGE İMKANI

Görevdeki memurları ilgilendiren bu çalışma ile 1. Dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarının otomatik olarak 3600 ek göstergeye yükseltilmesi söz konusu olacak. böylece unvanlar arasındaki ek gösterge farklılıkları ortadan kalkacak, yeni düzenleme yapmaya gerek kalmadan otomatik sistem devreye girecek.

7) KADINLARA SOSYAL GÜVENCE

Ev kadınlarının sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşturulması sağlanacak. Aile Koruma Paketi kapsamındaki çalışma ile ev kadınlarının isteğ3e bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Daha sonra kadınlara çocuk sayısına göre yıpranma hakkı ve yaş şartında indirim gibi konular da gündeme gelecek.

8) ESNEK ÇALIŞMA GELECEK

Özel sektörde çalışma saatlerinin düşürülmesinin dışında başta kamu olmak üzere esnek çalışma modelleri de devreye alınacak. Yine OVP'de yer alan bu çalışma ile memurlar esnek mesai saatleri kullanabilecek, uygun alanlarda uzaktan evden çalışma yöntemleri de kullanılabilecek."

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