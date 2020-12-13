Büyük provokasyon! Alevilik din olarak kabul edildi

Almanya'da Aleviliğin resmi din olarak kabul görmesi tepki çekti. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti hükümeti, 10 Aralık'tan itibaren Aleviliği bir inanç toplumu olarak en üst seviyede tanımaya başladı. Almanya'nın nüfüs yoğunluğu açısından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya hükümetinin aldığı karar, diğer eyaletlere kıyasla Aleviliği anayasal güvence altına alarak bir adım daha ileriye gidiyor ve "Hristiyan kiliselerinin ve Musevilerin anayasal olarak hangi hak ve yetkileri varsa, Aleviler de aynı haklara sahip olacak" diyor.

Karara büyük tepki

Avrupa Ehl-i Beyt Alevi Federasyonu Genel Başkanı Fuat Mansuroğlu, konu ile alakalı Yeni Şafak gazetesine verdiği demeçte, "Almanya Alevi toplumunu İslamiyet'in dışında gösterip ayrı bir din gibi lanse ediyor" dedi.

"Almanya'da onca Alevi kuruluş varken neden Avrupa/Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na resmi din statüsü verildi" diye soran Mansuroğlu şunları söyledi: "Çünkü bize yapılan Türkiye karşıtı teklife hiç bir zaman 'evet' demedik. Bizim tavrımız Almanya derin devletinin işine gelmiyor. Alevileri temsil eden sadece Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu varmış gibi bizi muhatap almadılar. Bu da çatı kuruluş. PKK ile de bağlantıları bulunan Türkiye karşıtı bir teşkilat."

Amaçları bölmek

Mansuroğlu, "İslamiyet'in dışında bir Alevilik olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Siz, İslamiyet'in içinden Alevileri çekip çıkarıyorsunuz. Amaç Müslümanları parçalayıp bölmek. Bu Alevilerle Sünnileri karşı karşıya getirme adımıdır. Önce ayrıştırıp sonra karşı karşıya getirecekler" diye konuştu.