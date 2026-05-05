Togg'dan dikkat çeken kampanya! İşte ayrıntılar
Togg, mayıs ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. “Erken bayram fırsatı” kapsamında T10X ve T10F modellerinde kredi seçenekleri sunulurken, 6 aylık şarj desteği de kampanyaya dahil edildi.
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, mayıs ayına yönelik yeni satış kampanyasını açıkladı. Şirketin “erken bayram fırsatı” olarak duyurduğu kampanya kapsamında hem bireysel hem de kurumsal müşterilere çeşitli finansman seçenekleri sunuluyor.
Yapılan açıklamaya göre, siparişini hemen verip mayıs ayı içerisinde ödeme işlemlerini tamamlayan müşteriler, araçlarını haziran ayında teslim alabilecek.
Böylece Togg, yaz dönemi öncesinde teslimat sürecini hızlandıran bir satış modeliyle tüketicinin karşısına çıktı.
Kampanyanın dikkat çeken başlıklarından biri de şarj desteği oldu. Mayıs ayındaki fırsat kapsamında T10X ve T10F modelleri için 1500 kWsa değerinde 6 aylık şarj hediyesi sunulacağı açıklandı.
Bu destekle birlikte Togg, yalnızca araç satışına değil, elektrikli otomobil kullanıcılarının ilk dönem kullanım maliyetlerini azaltmaya da odaklanmış oldu.
Mayıs ayında bireysel müşteriler için sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonlarında geçerli olmak üzere 48 ay vadeli kredi kampanyası da devreye alındı.
Bu kapsamda yüzde 2,85 faiz oranıyla 1 milyon 700 bin liralık kredi imkanı sunuluyor.
Söz konusu kampanyada aylık taksit tutarının 76 bin 293 lira seviyesinde olduğu belirtildi.
Bu finansman modeli, özellikle uzun vadeli ödeme planı arayan müşterilere yönelik önemli bir seçenek olarak öne çıktı.
Togg’un daha önce duyurduğu sıfır faizli kredi kampanyasının da devam ettiği bildirildi. Buna göre hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.
T10F V2 modeli için 1 milyon lira, T10X V2 modeli için ise 750 bin lira tutarında kredi kullanılabiliyor. Aylık ödeme tutarları T10F V2 için 83 bin lira, T10X V2 için ise 62 bin 500 lira olarak açıklandı.
Şirket, filo alımları tarafında da finansman desteğini sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, kurumsal müşterilere yönelik filo satın alımlarında aracın tamamına finansman sağlanabiliyor.
Bu adımın, özellikle şirketlerin elektrikli araç dönüşüm sürecini hızlandırmaya dönük bir hamle olduğu değerlendiriliyor.
Togg’un mayıs kampanyası, elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin hızlandığı dönemde hem finansman hem de kullanım desteğiyle dikkat çeken yeni bir satış atağı olarak öne çıktı.
