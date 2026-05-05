Bakan Yardımcısı “En ucuz Türkiye’de” demişti: Bir paketin bin 600 TL olduğu yer bile var! İşte ülke ülke sigara fiyatları
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen "en ucuz sigara Türkiye’de" açıklaması sonrası, dünya genelindeki tütün fiyatları tiryakiler arasında büyük merak konusu oldu. Yapılan araştırmalar, Avustralya’da bir paket sigaranın 1.600 TL’ye kadar ulaştığını, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde ise 800 TL bandının aşıldığını ortaya koydu. Türkiye’de ortalama 75-110 TL arasında değişen fiyatlar, dünya genelindeki "caydırıcı vergilendirme" örnekleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir fark oluşturuyor.