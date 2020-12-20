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Sağlık Büyük panik: Amerikan uçağında koronalı hasta öldü
Sağlık

Büyük panik: Amerikan uçağında koronalı hasta öldü

ABD'de United Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta bir koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesiyle büyük panik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:36:00 -
Büyük panik: Amerikan uçağında koronalı hasta öldü

ABD'de United Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan fakat gizleyerek uçağa binen ABD'linin hayatını kaybetmesiyle büyük panik yaşandı.

Yolcular adeta birbirine girdi

Florida'dan Los Angeles'a hareket eden uçakta koronavirüslü hastanın hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir panik meydana geldi.

New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi.

"Nefes almakta zorlanıyordu ve aşırı derecede terliyordu"

Uçakta bulunan yolcular koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.

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