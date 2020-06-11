Büyük operasyon sonrası ortaya çıktı! FETÖ örgüte elemanları böyle çekiyor

Adana, polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda iki yaşam koçunun, özel olarak hazırlanan koltukta, terapi uygulayarak örgütten kopmak üzere olanların örgütte kalmalarını sağladıkları ve FETÖ'ye üye kazandırdıkları ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün Adana merkezli, Mersin ve İstanbul’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 58 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira, telsiz ve çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.

Mimarlık ofisinde terapi

Polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan mimar M.E.Ç., yaşam koçları H.İ. ve M.K. hakkında da detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Polisin Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde görünürde M.E.Ç. adına mimarlık ofisi olarak kullandığı yere, FETÖ terör örgütü üyelerinin sürekli geldiği hem para hem de diğer yardımları aldığı öğrenildi. Ayrıca burada H.İ. ve M.K. isimli yaşam koçlarının örgüt üyelerine terapi uyguladığı belirlendi.

Özel koltukta terapi

H.İ. ve M.K. isimli şahısların özel olarak tasarlanan terapi koltuğunda FETÖ üyelerinin üst üste yapılan operasyonlardan sonra örgütten kopmamaları için özel terapi uyguladıkları iddia edildi. İki yaşam koçunun örgütten kopmaların yanı sıra örgüte yeni üye kazandırmak amaçlı da özel koltukta terapi yaptığı öne sürüldü.

Yaşam koçlarının örgütten kopmaların önüne geçmek için "bu devran böyle gitmeyecek, yakında devran dönecek her şey eksisi gibi olacak" dedikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.