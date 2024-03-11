Büyük Operasyon 75 ilde aynı anda başlatıldı! 844 silah ele geçirildi bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı bilgiler şu şekilde;

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4️⃣ günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Çorum, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Afyonkarahisar, Edirne, Mardin, Ordu, Batman, Manisa, Osmaniye, Kütahya, Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Denizli, Tokat, Van, Aydın, Erzurum, Malatya, Yozgat, Amasya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Muğla, Aksaray, Bolu, Elazığ, Isparta, Karabük, Kırklareli, Niğde, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Rize, Uşak, Adıyaman, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 7️⃣5️⃣ ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-13” operasyonlarında 6️⃣4️⃣1️⃣ ruhsatsız tabanca ve 5️⃣0️⃣ kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 6️⃣9️⃣1️⃣ TABANCA ele geçirildi.

İlk 5️⃣ şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

❌#İstanbul'da 1️⃣3️⃣3️⃣ tabanca,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

3️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 2️⃣3️⃣3️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#İzmir’de 5️⃣5️⃣ tabanca,

6️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 7️⃣1️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#Adana’da 3️⃣4️⃣ tabanca,

1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 4️⃣2️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#Ankara’da 3️⃣2️⃣ tabanca ele geçirildi. 5️⃣0️⃣ şüpheli gözaltına alındı.

❌#Şanlıurfa'da 3️⃣3️⃣ tabanca 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 5️⃣1️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.