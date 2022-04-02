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Gündem 'Büyük ölçüde kurtulduk' diyerek duyurdu! Erdoğan: Birkaç aya...
Gündem

'Büyük ölçüde kurtulduk' diyerek duyurdu! Erdoğan: Birkaç aya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Aileleri ile İftar programında yaptığı konuşmada, "Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk. Birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 20:59:00 -
'Büyük ölçüde kurtulduk' diyerek duyurdu! Erdoğan: Birkaç aya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Aileleri ile İftar programında yaptığı konuşmada, "Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk. Birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmayı umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk. Birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmayı umuyoruz.

Savaşı bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin biri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu vatan topraklarının güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.

Sokaklarımızı karıştırarak ülkeyi ateşe boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz.

Elbette sıkıntılarımız var ama umudumuz daha büyüktür.

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