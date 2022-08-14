Büyük Okyanus'ta 6.6 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelenda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Büyük Okyanus’ta yer alan ve Yeni Zelenda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından konuyla ilgili açıklama geldi.
Açıklamada, depremin Kermadec Adaları’nın güneyinde yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilirken ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami riski olmadığını duyurdu.
Sarsıntıda şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.