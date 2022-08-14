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Dünya Büyük Okyanus'ta 6.6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Büyük Okyanus'ta 6.6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelenda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 18:57:00 -
Büyük Okyanus'ta 6.6 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus’ta yer alan ve Yeni Zelenda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, depremin Kermadec Adaları’nın güneyinde yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilirken ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami riski olmadığını duyurdu.

Sarsıntıda şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

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