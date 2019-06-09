Büyük ödülle aranan terörist listeden silindi! Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonlarında önceki gün öldürülen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Etkisiz hale getirilenlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edildi.

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