Büyük kriz! Türk şirket Suudi Arabistan Krallığı'nı dava etti, işte sebebi

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin önemli inşaat şirketlerinden Güriş, Suudi Arabistan’ı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’ne verdi. Tahkime giden Güriş, Cidde'de 10 yıldır süren davayı kazanmış, ancak Suudi makamları ödeme dahil birçok konuda gerekeni yapmamıştı.

Arap Baharı, Katar Ablukası ile hem diplomatik hem de ekonomik anlamda köprülerin atıldığı Suudi Arabistan ile son 2 yıldır yakınlaşma sağlanıyor. Geçen ayın ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin 3 günlük Körfez Bölgesi ziyareti karşılıklı olumlu adımların atılmasını sağladı.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Suudi Arabistan’a yapılan ziyaretlerde milyarlarca dolarlık anlaşmalar sağlandı. Özellikle Türk inşaat ve savunma şirketleri açısından verimli geçen toplantılar, yakın dönemde yatırım sürecinin de önünü açacak gibi görünüyor. İkili ilişkiler olumlu seyrederken, geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar da çözüm bekliyor. Bu süreçlerden biri de Türkiye’nin en önemli inşaat ve mühendislik şirketlerinden Güriş’te yaşanıyor.

Suudi mahkemeleri Güriş’i haklı bulmuştu

Suudi Arabistan’da uzun süredir var olan, ülkede milyonlarca dolarlık projeler üreten Güriş, geçmiş yıllarda yaşadığı anlaşmazlığı uluslararası tahkim mahkemesine taşıdı.

Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’ne (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID) başvuran Güriş İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi, yaklaşık 10 yıldır çözülemeyen davanın peşine düştü. Cidde mahkemelerinde yıllar önce başlayan dava Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’nin ortağı olduğu ortak girişim lehine sonuçlanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak Suudi makamları kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen ödeme yapmamıştı. Güriş İnşaat ve Mühendislik, yaşanan durum nedeniyle Riyad Yönetimi’nin ihkak-ı hakdan imtina etmesi sebebiyle Suudi Arabistan aleyhine ICSID Tahkimi başlattı. Güriş’in davası 21 Ağustos’ta Suudi Arabistan Kral Ofisi (Office of His Majesty the King), Kraliyet Mahkemesi (Royal Court), Suudi Arabistan Dışişleri, Adalet ve Yatırım bakanlıklarına karşı açıldı.

340 milyon dolara proje kazanmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Kosova’ya, Libya’dan Rusya’ya kadar birçok ülkede proje üstlenen Güriş, 2006 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinin orta ve güney kesiminde yapılacak 340 milyon dolarlık kanalizasyon projesinin inşaatını kazandı. 46,5 ayda bitirilecek projede 1500 kişi çalışmıştı. Güriş projeyi Suudi Arabistanlı ortakları Al Mabadani ve Dallah grubu ile üstlenmişti.