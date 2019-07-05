Büyük kriz! İki ülke diplomatik ilişkileri kesti

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, başkent Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, "Somali, egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi sebebiyle Gine ile diplomatik ilişkilerini kesmiştir. Somali, egemenliğine dokunan herkese güçlü şekilde karşılık verecektir." dedi.

Mogadişu hükümeti, Gine'nin, Somaliland Başkanı Musa Bihi'yi resmi olarak ağırlamasını "egemenlikihlali" olarak değerlendirerek duruma tepki göstermişti.

"İngilizSomalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyanSomalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı aldı.

1969'dan 1991'e kadar ülkenin başında kalan ve askeri darbeyle göreve gelen Siad Barre, 1980 sonlarında patlak veren iç savaş sonrası muhalifleri tarafından devrildi.

Muhalif grupların merkezi bir hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak uluslararası alanda tanınmıyor.