Büyük korku: Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2022'de Yunanistan'a yaptığı uyarı Atina'da büyük bir endişeye neden oldu.

Yunan kanalları, 37 dost ve müttefik ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen dev tatbikatın görüntülerine geniş yer verirken hükümet ve muhalefetten de açıklamalar peş peşe geldi.

Hürriyet Gazetesi muhabiri ve CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki Atina'daki gergin havayı şu sözlerle anlattı;

EFES-2022 bir numaralı gündem! Hükümet sakin görünmeye çalışıyor ama...

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan hükümetine uyarıları, hükümet soğuk kanlı görünmeye çalışsa da Atina'da çok büyük endişeye hatta korkuya neden oldu.

Başbakan Miçotakis, Erdoğan'ın açıklamalarından saatler sonra Atina Sanayi ve Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmasında Türkiye için 'Ne yapacağı önceden kestirilemeyen komşu' ifadesini kullanırken 'zaman milli birlik içerisinde olmamız gereken bir zaman' ifadesini kullandı

Yunan hükümeti sözcüsü ise 'Egemenlik haklarımıza hiçbir şey hiç bir şekilde zarar veremez' ifadelerini kullandı.

Efes-2022 tatbikatının görüntüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dün ve bugün Yunan televizyonlarında birinci haber oldu.

2020 krizinden daha büyük bir kriz yaşanabilir

Türkiye'nin bir sonraki adımının ne olacağı konusunda Yunan medyasında senaryo bolluğu var. Tüm senaryolar önümüzdeki dönemde Ege'de sıcak bir olay yaşanması üzerine kurulu.

Yunan medyasında Doğu Akdeniz'de 2020 yılında yaşanan krizden daha büyük bir krizin yaşanabileceği iddiaları da yer alıyor.

Çipras'tan Türkçe açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı uyarılarını sosyal medya hesabından Yunanca da yer vermesi Atina'da bir takım tepkilere yol açtı.

Muhalefet lideri, eski başbakan Aleksis Çipras sosyal medya hesabından "Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır" mesajını Türkçe olarak paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Efes-2022 tatbikatını MHP lideri Bahçeli ile beraber takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan medyası tatbikata geniş yer verdi

Eleftheros Typos gazetesi dünkü manşetinde "Türk provokasyonu doruğa çıkıyor. Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına çıkarmasını izleyecek" ifadelerini kullandı.

Ta Nea Gazetesi ise Erdoğan ve Bahçeli'nin tatbikatı bizzat izleyeceğine dikkat çekerek liderlerin Yunanistan'a bir kez daha meydan okuyacağını yazdı.

Proto Thema internet sitesi de Erdoğan ve Bahçeli detayına dikkat çekerken daha provokatif sözler kullanarak manşetini "Gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma" şeklinde verdi.

Kathimerini gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Yunan adalarının silahsızlandırılması' çağrısı yaptığını yineleyerek bu konuyu manşetine taşıdı.

Gerilim giderek tırmanıyor

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis'in ABD kongresinde Türkiye aleyhinde yaptığı skandal açıklamalar sonrası Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırması Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi zirveye çıkarı.

Türkiye duruma çok sert tepki gösterdi ve Yunanistan'ın bu ihlali durdurmaması halinde adaların statüsünün tartışmaya açılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM'ye iki adet mektup gönderildiğini belirterek "Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış bu adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçerli değil. Bu ihlalleri sonlandırmazsa adaların egemenliği tartışılır, bu kadar söylüyoruz." uyarısında bulundu.

Kaynak: Hürriyet