Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun konuk olacağı canlı yayın programına moderatör arayışı devam ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar'ın moderatörlük yapmayacağını açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

- Ben topa girmek istemedim ama Sayın @ugurdundarsozcu çekildiğine göre eğer bana çağrı olursa @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu arasındaki tarihi zirveyi yönetmek isterim elbette... Ne dersiniz?

- Eğer destekliyorsanız #tarihizirveyicüneytözdemiryönetsin arkasına da muhakkak @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu'nu eklemeyi unutmayalım...