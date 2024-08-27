Büyük kampanya: 590 TL'ye yurt içi uçak bileti!
AJet yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı.
AJet yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı.
AJet yeni kampanyasını duyurdu. 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletleriyle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Biletler 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsıyor. 200 bin koltuk kampanya için ayrıldı.