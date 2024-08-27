  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Büyük kampanya: 590 TL'ye yurt içi uçak bileti!
Ekonomi

Büyük kampanya: 590 TL'ye yurt içi uçak bileti!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 09:12:00 -
Büyük kampanya: 590 TL'ye yurt içi uçak bileti!

AJet yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı.

AJet yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı.

AJet yeni kampanyasını duyurdu. 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletleriyle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Biletler 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsıyor. 200 bin koltuk kampanya için ayrıldı.

BİM 21 Ağustos 2024 indirimli ürünler listesi geldi!
BİM 21 Ağustos 2024 indirimli ürünler listesi geldi!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BİM 21 Ağustos 2024 indirimli ürünler listesi geldi!

Çağdaş Atan: Erteleme talebimiz olabilir
Çağdaş Atan: Erteleme talebimiz olabilir

Spor

Çağdaş Atan: Erteleme talebimiz olabilir

Çok sayıda üründe fırsat! BİM’den sürpriz indirim listesi
Çok sayıda üründe fırsat! BİM’den sürpriz indirim listesi

Ekonomi

Çok sayıda üründe fırsat! BİM’den sürpriz indirim listesi

Listede neler var neler! BİM’de 30 Ağustos indirim rüzgarı
Listede neler var neler! BİM’de 30 Ağustos indirim rüzgarı

Ekonomi

Listede neler var neler! BİM’de 30 Ağustos indirim rüzgarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23