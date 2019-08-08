0553 313 94 23

Büyük İstanbul Otogarı’nın otopark gişeleri İSPARK’a devredilmek üzere söküldü

Büyük İstanbul Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İBB’nin itirazı üzerine kaldırılmıştı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
Büyük İstanbul Otogarı’nın otopark gişeleri İSPARK’a devredilmek üzere söküldü

Büyük İstanbul Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İBB’nin itirazı üzerine kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen devirde otogar otoparkının gişeleri İSPARK’a devredilmek üzere söküldü.



Büyük İstanbul Otogarı otoparkının İSPARK’a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kararı üzerine geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan ve beraberindeki heyetin de katıldığı devirde otogar otoparklarının gişeleri, yerine gelecek olan İSPARK gişeleri için sökülmeye başlandı. Öte yandan İBB iştiraki olan İSPARK’ın işleteceği otoparkın 25 dakika ücretsiz olan süresinin 1 saate çıkarılacağı, gelirinin yüzde 25’inin belediyeye ödeneceği belirtildi.



“Bize gelen taleple sadece otopark alanlarının teslimi istendi”


Devir işlemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan, “Bir tahliye işlemi gerçekleştiriyoruz. Tahliyede görevli müdür arkadaşlarımız ve emniyetimiz buradalar. Hem belediyemizden, hem de ilgili dernekten kişiler ve yetkilileri buradalar. Bunu gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun. Otobüs kısımlarını firma çalıştırmaya devam edecek. Bize gelen taleple sadece otopark alanlarının teslimi istendi. Biz de onları yapıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
    1. Kontrolden çıkan tır şarampole..
    2. Sakarya’da mısır üreticilerinden..
    3. NATO'dan S-400 açıklaması:..
    4. Tottenham, Lo Celso'yu kiraladı
    5. Arsenal, transferde akşam pazarına..
    6. Yangında mahsur kalan yaşlı adamı..
    7. Katilin canı can da öleninki patlıcan..
    8. Cezasını okul boyayarak çekiyor
    9. Bodrum'daki orman yangını
    10. Kocaeli’de çöplük alanda çıkan yangın..
    11. Muğla’da orman yangını
    12. İstanbul için korkutan deprem uyarısı:..
    13. Kocaeli polisi bayram öncesi..
    14. KARDEMİR, güven tazeledi
    15. Arsenal'dan sol bek transferi
    16. Merdivenden düşerek hayatını kaybetti
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile..
    18. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç..
    19. Yine Çukurbahçe, yine kaza
    20. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    21. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    22. 88 yıllık cami depreme yenik düştü
    23. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı:..
    24. Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Alaplı Kaymakamlığına Rize Fındıklı..
    26. On bir milyar yaşındaki galaksiler..
    27. Ormana Hint keneviri eken şüpheli..
    28. Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar..
    29. Türkiye Aile Meclisi'nden KEDV'e..
    30. Sparta Prag-Trabzonspor maçından notlar
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!