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Kültür - Sanat Büyük ilgi gördü! Türkiye’den İtalya’daki müzeye sürpriz hediye
Kültür - Sanat

Büyük ilgi gördü! Türkiye’den İtalya’daki müzeye sürpriz hediye

Yeniakit Publisher
2023-12-23 15:27:00 -
Büyük ilgi gördü! Türkiye’den İtalya’daki müzeye sürpriz hediye

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyadaki ilk barış anlaşması olarak bilinen "Kadeş Antlaşması"nın replikasını, İtalya'nın Torino kentinde bulunan, Avrupa'daki en büyük Antik Mısır Müzesi'ne hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyadaki ilk barış anlaşması olarak bilinen "Kadeş Antlaşması"nın replikasını, İtalya'nın Torino kentinde bulunan, Avrupa'daki en büyük Antik Mısır Müzesi'ne hediye etti.

İstanbul'daki Eski Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenmekte olan Kadeş Antlaşması'nın replikası, dün Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Söner tarafından Torino'daki Antik Mısır Müzesi'ne teslim edildi.

Bakan Ersoy'un talimatıyla İtalya'ya hediye edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı doğrultusunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılan replikanın, Türkiye'nin kültür ve turizmi barışın anahtarı olarak değerlendirmesi sebebiyle Avrupa'daki en büyük Antik Mısır Müzesi'ne hediye edildiği belirtildi.

Torino'daki müzede ilk günden büyük ilgi gördü

Kadeş Antlaşması'nın replikasının, Torino'daki müzenin yeni açılan "Yazıtlar Salonu"nda dün itibarıyla sergilenmeye başlandığı ve eserin ilk günden büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Torino Antik Mısır Müzesi Başkanı Evelina Christillin ile Müze Müdürü Christian Greco'nun antlaşmanın replikasını hediye eden Türkiye'ye teşekkürlerini ilettikleri öğrenildi.
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Tarihteki ilk yazılı anlaşma

Milattan önce 13. yüzyılda, o dönem Doğu Akdeniz'in iki başat gücü Mısır ve Hitit imparatorluklarının liderleri Mısır Firavunu 2. Ramses ile Hitit Kralı 3. Hattuşili'nin yaptığı "Kadeş Antlaşması", tarihteki ilk uluslararası barış antlaşması olarak biliniyor.

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