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Teknoloji Büyük hedef! Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekânın payı en az yüzde 15 olacak
Teknoloji

Büyük hedef! Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekânın payı en az yüzde 15 olacak

Yapay Zekâ Stratejisi’nin detayları netleşiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:44:00 -
Büyük hedef! Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekânın payı en az yüzde 15 olacak

Stratejiye göre Ar-Ge harcamalarında yapay zekânın oranı en az yüzde 15 olacak. Yapay zekâ alanında girişim sayısı bine yükseltilecek. Geliştirilen yapay zekâ çözümlerinin kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmeleri desteklenecek. Kamu kurum ve şirketlerinden yapay zekâ teknolojileri alanında faaliyet gösteren en az 5 filiz işletme, doğal dil işleme alanında minimum bir küresel girişim çıkarılacak. Görüntü işleme başta olmak üzere yapay zekâ teknolojisi alanında en az 10 rekabet öncesi iş birliği projesi başlatılacak. Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak önceliğine yönelik, düzenleme deney alanından en az 20 girişim faydalandırılacak. Yapay zekâ alanında en az 10 sosyoteknik araştırma projesi yürütülecek. Yapay zekâ alanında her yıl, beyin göçü ve tersine beyin göçü araştırmalarıyla eğitim iş gücü araştırmaları yayımlanacak. Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı farklı platformlarda paylaşılan dijital içeriklerden her yıl 1 milyon kişinin faydalanmasına imkân tanınacak. Uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmek önceliği çerçevesinde de yapay zekâ alanında en az 100 sınır ötesi çağrılı projeye katılım sağlanacak

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