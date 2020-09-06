Büyük gurur vesilesi... Bursa’nın dahi çocukları
LGS'de aldıkları tam puanla Bursa’yı başarıyla temsil eden öğrencileri ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elde edilen başarıdan dolayı şehir olarak gurur duyduklarını belirtti.
Hasan Özan Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) tam puan alarak Bursa’yı başarıyla temsil eden öğrencileri ağırladı. Başkan Aktaş, elde edilen başarıdan dolayı şehir olarak gurur duyduklarını, “Bursa’da böyle bir başarıyı görmek bizleri mutlu etti” diye konuştu.