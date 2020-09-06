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Yerel Büyük gurur vesilesi... Bursa’nın dahi çocukları
Yerel

Büyük gurur vesilesi... Bursa’nın dahi çocukları

LGS'de aldıkları tam puanla Bursa’yı başarıyla temsil eden öğrencileri ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elde edilen başarıdan dolayı şehir olarak gurur duyduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:18:00 - 2020-09-06 10:19:13
Büyük gurur vesilesi... Bursa’nın dahi çocukları

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) tam puan alarak Bursa’yı başarıyla temsil eden öğrencileri ağırladı. Başkan Aktaş, elde edilen başarıdan dolayı şehir olarak gurur duyduklarını, “Bursa’da böyle bir başarıyı görmek bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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