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Büyük gün 1 Ocak! İşsiz kalana 2 bin 261 TL verilecek

Ocak ayında asgari ücrette yapılacak artış, işsizlik maaşını da etkileyecek. Asgari ücret 2 bin 250 liraya çıkarılırsa da işsizlik maaşı en az bin 130, en çok da 2 bin 261 lira olacak.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:43
Büyük gün 1 Ocak! İşsiz kalana 2 bin 261 TL verilecek

Ocak ayıyla birlikte çalışan-çalışmayan herkesin geliri artacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücret bu ay belirlenecek. Bu ücrette yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, geniş bir kesimi de etkileyecek.

Zam yüzde 14,17 olacak

İşsiz kalanlara halen 10 aya varan maaş ödemesi yapılıyor. Halen işsizlere en düşük 805,63, en yüksek bin 611,28 lira ödeme yapılıyor.

Ocak'ta bu tutarlar asgari ücretteki artışla yükselecek. Asgari ücret, 2018'dekiyle aynı oranda artırılırsa zam yüzde 14,17 olacak.

İşsizlik maaşı 2 bin 261 liraya çıkarılacak

Asgari ücret için 2 bin ve 2 bin 250 lira rakamları da telaffuz ediliyor. Net asgari ücretin 2 bin lira (brüt 2 bin 532 lira) olması halinde en düşük işsizlik maaşı bin 5 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 10 liraya çıkacak. Asgari ücret 2 bin 250 liraya çıkarılırsa da işsizlik maaşı en az bin 130, en çok da 2 bin 261 lira olacak.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:43
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YORUM YAZ

  • EbubekirEbubekir1 sa önce
    Siz böyle ... varsayım üzerine haber yapmazdınız, ne oldu size ?
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