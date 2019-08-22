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Büyük göğüsler birçok probleme sebep oluyor

Op.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
Büyük göğüsler birçok probleme sebep oluyor

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, büyük göğüslerin birçok probleme sebep olduğunu söyledi.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Meme küçültme ameliyatları sosyal yaşamda kadınların özellikle tercih ettiği önemli estetik ameliyatlardan ve fonksiyonel ameliyatlardan birisidir. Özellikle iri göğüslü bayanlarda göğüslerin ağırlığına bağlı olarak sırt ve boyun ağrılarının ortaya çıkması bunun dışında sütyenlerin özellikle çekmesine bağlı olarak omuz bölgesinde çökme ve olukların ortaya çıkması. Meme altında terlemeye bağlı olarak kötü kokuların oluşması burada egzamaların oluşması gibi deri rahatsızlarının oluşmasını görmekteyiz. Bunun yanında elbise seçiminde üst ve alt bedenin birbirine uygun olmaması ve kadınların günlük yaşamda denizde sauna da zorluk yaşamaları meme küçültme ameliyatlarını özellikle zorunlu kılan nedenlerden birtanesidir” dedi.


Meme küçültme ameliyatı öncesi basit kan tahlillerin yapıldığını ve daha sonra genel anestezi altında hastanın ameliyata alındığını ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Ameliyat süresi ortalama 2 ile 4 saat arasıdır. Memenin büyüklüğüne göre bu süre 2 saat ile 4 saat arası değişir. Meme küçültme ameliyatından hemen sonra ciddi bir ağrı ortaya çıkmaz. Basit ağrı kesicilerle dinebilen yaklaşık 12-24 saatte ortadan kalkan ağrı meydana gelebilir. Ancak genellikle bu ameliyatı olan bayanların bize bahsettiği çok üzün süreli olmayan ağrıların ortaya çıktığıdır” diye konuştu.


Ameliyat sonrası ortalama iyileşme süresinin 2 ile 4 gün olduğunu kaydeden Op.Dr. Sezgin, “Bu süre sonrasında hastamız sosyal hayata katılabilir. Meme küçültme ameliyatına katılan bireylerin cinsel hayata dönüş süresi 15 ile 20 gün arası değişmektedir. Bundan sonra normal aile yaşamına geçilebilir. Ameliyattan sonra süt verme durumunda çok fazla değişiklik olmadığını izlemekteyiz. Ameliyattan evvel süt vermiş kadınların çok büyük kısmında tekrar süt verme olayının gerçekleştiğini izlemekteyiz. Ameliyat sonrası ortalama 2 ile 3 haftalık dönemde sporcu sutyeninin kullanılmasını önermekteyiz. Sporcu sutyeni kullanımı memenin daha yukarıda tutulmasıödemenin daha hızlı geçmesi ve özellikle toparlanma döneminde sıkı bir şekilde orada muhafaza edilmesi için tavsiye edilmektedir. Hastalarımız ameliyat sonrası çok kısa bir sürede günlük yaşama dönebilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:13
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