  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombayı patlattı
Çarpıcı ÖTV indirimi yorumu! 2.el araç uçacak
Dünya Büyük gerilim! Anons sonrası bölgeyi terk ettiler
Dünya

Büyük gerilim! Anons sonrası bölgeyi terk ettiler

Doğu Çin Denizi'nde Çin ile Japonya arasında büyük gerilim yaşandı. Japonya Sahil Güvenliği, Japon karasularına giren Çin bandıralı 4 gemiyi anonslar yaparak bölgeden uzaklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 11:47:00 -
Büyük gerilim! Anons sonrası bölgeyi terk ettiler

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler, tartışmalı bölgede Minami Kojima ile Uotsu Adalarına yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

Adalar iki ülke arasında sorun

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay