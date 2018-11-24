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Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi

- Ligin 5. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Trakya Birlik Spor Kulübünü 10-0 yendi

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:34
Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi


EDİRNE (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi 5.hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Trakya Birlik Spor Kulübünü 10-0 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki güreşlerde iki takım sporcuları 10 siklette karşı karşıya geldi ve sporseverler oldukça zevkli mücadeleler izleme imkanı buldu.

Rakibine büyük üstünlük sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trakya Birlik Spor Kulübü karşısında minderden 10-0 galip ayrıldı.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşin başkenti Edirne'de minder güreşinde de başarılar elde edilmeye başlandığını söyledi.

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade eden Yücel, şunları söyledi:

"Edirne'de minder güreşinin gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. İmkanlarımız dahilinde Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Süper Lig'de Trakya'yı temsil eden tek takımız ve büyük kulüplere karşı mücadele veriyoruz. İnşallah Edirne güreşini iyi yerlere getireceğiz. Ligde ASKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor gibi güçlü takımlar var. Aylık bütçeleri bizim yıllık bütçelerimize denk olan takımlarla mücadele etmek, altyapıdan yetişen genç sporcularımız için çok önemli bir tecrübe. Güçlü takımlarla aynı seviyede yarışmak bizim için büyük bir gurur. Hedefimiz ligde kalmak. Önümüzdeki hafta Türkiye Kömür İşletmeleri Spor Kulübüyle karşılaşacağız. Bu genç kadromuzla elimizden geleni yaparak Edirne güreşini zirvede tutmaya çalışıyoruz."


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:34
  1. Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi
  2. EDİRNE
  3. İstanbul Büyük Şehir Belediye Spor Kulübü
  4. Trakya Birlik Spor Kulübü

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