Büyük edepsizlik: "Togg’unuzu da alın gidin artık"

Yerli ve milli otomobil Togg, Sözcü gazetesinin iflah olmaz AK Parti muhalifi yazarlarından Yücel Arı'nın da ayarlarını bozdu.

Togg'un medyada çok yer almasından rahatsız olduğunu gözler önüne seren Arı, "Togg’unuzu da alın gidin artık" gibi hazımsızca bir ifade kullandı.

Arı, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dünya liderimiz Gemlik mavisi Togg'unun direksiyonuna geçmeden önce arabayla konuştu. Ona, “Yolun da bahtın da açık olsun Togg, Rabbim tekerine taş değdirmesin” dedi! Sonra da Emine Hanım'la birlikte sarayın bahçesinde canlı yayınlanan bir tur attı.

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Dönüşte keyifliydi, gazetecilere eşi için hazırlanan Anadolu kırmızısı Togg'un 34 EE 2071 olan plakası ve arabayla ilgili bilgiler verdi: “Süratse sürat, konforsa konfor. Ne ararsanız bulunur! Kırmızı bana ait değil hanımefendiye ait o seçti, plaka da onun. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız! 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi…”

Sonra…

Milletvekili adayı olarak devletin olanaklarını kullanarak çalışmalarına başlayan Sanayi ve Teknoloji bakanı Varank, Erdoğan taklitleriyle AKP'lilerin pek sevdiği Nur Nahya isimli taklitçi ile Togg'una bindi.

Milletvekili adayı olarak devletin olanaklarını kullanarak seçimlere hazırlanan Gençlik ve Spor bakanı Kasapoğlu, Togg'una atlayıp İzmir'deki AKP aday tanıtım toplantısına gitti.

Milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Yanık uçakla Ankara'dan Adanaya gitti. Kendisinden önce alana taşınan Togg'una atladığı gibi Osmaniye'deki AKP milletvekili tanıtım toplantısına sürdü! Yandaş gazetelerin haberlerine bakılırsa Togg'u gören Adanalılar şöyle demiş: Allah'ına gurban adamlar yapmış!

(…) Tamam… Her birinize bizden birer Togg. Helali hoş olsun. Yeter ki, Togg'unuza binip gidin artık!"