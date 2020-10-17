  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Büyük Düşler Büyük İşler" belgeselinde hayaller gerçeğe dönüyor
Aktüel

"Büyük Düşler Büyük İşler" belgeselinde hayaller gerçeğe dönüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:13:46 -
"Büyük Düşler Büyük İşler" belgeselinde hayaller gerçeğe dönüyor

İSTANBUL (AA) - TRT Belgesel, Türkiye'nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan hayallerin, büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Büyük Düşler Büyük İşler" belgeseli, yeni bölümünde, konuşmayı öğrenmeden önce müzik aleti çalmayı öğrenen yetenekli çocukların yaşadığı topraklara uzanan bir hikayeyi izleyicinin beğenisine sunuyor.

İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan'ın Türkiye'nin dört bir yanına uzanarak, dikkati çeken hikayelerin kahramanlarıyla bir araya geliyor ve onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturuyor.

"Büyük Düşler Büyük İşler", yeni bölümünde, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Murat Erbay Ortaokulu'na doğru, müzikte çok yetenekli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyor.

Doğduklarından beri müziğin içinde büyüyen ve her biri ufak yaşlardan itibaren nota bilmemelerine rağmen enstrüman çalan bu çocukların hayatı, idealist bir müzik öğretmenin çabalarıyla bir başarı hikayesine dönüşüyor.

Belgesel, 5. bölümüyle yarın 12.30 ve 22.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şener'den akla ziyan Bahçeli iddiası
Gündem

Şener'den akla ziyan Bahçeli iddiası

AK Parti’den ayrılarak parti kuran ancak sandığa gömüldükten sonra kapağı CHP’ye atan Abdüllatif Şener, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili..
Zaferden sonra Türkiye güç merkezi olacak
Gündem

Zaferden sonra Türkiye güç merkezi olacak

Kardeş Azerbaycan’ın işgalci Ermeni güçlerini tüm cephelerde yenilgiye uğratarak topraklarını geri almaya başlaması, bölgede yeni dönemin gü..
İlham Aliyev müjdeyi verdi
Dünya

İlham Aliyev müjdeyi verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kenti ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay