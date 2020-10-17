"Büyük Düşler Büyük İşler" belgeselinde hayaller gerçeğe dönüyor

İSTANBUL (AA) - TRT Belgesel, Türkiye'nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan hayallerin, büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Büyük Düşler Büyük İşler" belgeseli, yeni bölümünde, konuşmayı öğrenmeden önce müzik aleti çalmayı öğrenen yetenekli çocukların yaşadığı topraklara uzanan bir hikayeyi izleyicinin beğenisine sunuyor.

İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan'ın Türkiye'nin dört bir yanına uzanarak, dikkati çeken hikayelerin kahramanlarıyla bir araya geliyor ve onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturuyor.

"Büyük Düşler Büyük İşler", yeni bölümünde, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Murat Erbay Ortaokulu'na doğru, müzikte çok yetenekli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyor.

Doğduklarından beri müziğin içinde büyüyen ve her biri ufak yaşlardan itibaren nota bilmemelerine rağmen enstrüman çalan bu çocukların hayatı, idealist bir müzik öğretmenin çabalarıyla bir başarı hikayesine dönüşüyor.

Belgesel, 5. bölümüyle yarın 12.30 ve 22.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

