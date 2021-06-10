Büyük çapta kayıp verdiler! Gözler Macron’da… Sinsi Fransa bölgede taklaya geldi

Reuters'ın aktardığı habere göre Fransız yönetimi, dün gerçekleştirilen kabine toplantısında Batı Afrika'dan asker çekmeye yönelik bir karar aldı.

Kararın bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanması bekleniyor.

Bölgede 5 binden fazla asker bulunduran Fransa'nın kaç askerini çekeceği ise henüz bilinmiyor.

Fransa'nın bölgedeki askeri ağırlığı diğer Avrupa ülkeleri ve bölgedeki yerel askeri güçler arasında dağıtmak istediği biliniyordu.

"Fransa çekilmenin yollarını arıyor"

8'inci yılında giren savaşta aldığı başarısız sonucun ardından Fransa'nın, Mali'den çekilmenin yollarını aradığı ifade ediliyordu.

Fransa, 2013 yılında Mali'nin büyük bir kısmını kontrol altına alan gruplara müdahale etme amacıyla Mali'ye askeri müdahalede bulundu.

AFP'nin aktardığı habere göre Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaşın Afganistan gibi uzun süreli bir bataklığa dönüşmesinden endişe ederek, ülkeden çekilmenin yollarını arıyor. Muhalif partiler de Fransa'nın ülkedeki varlığının anlamsız olduğunu savunarak, Mali'den çekilmenin gerektiğini savunuyor. Savunma Bakanı Florence Parly de bu hafta verdiği bir röportajda, "ülkede sonsuza kadar kalamayacaklarının" altını çizdi.

Fransa şimdiye kadar Mali'de resmi rakamlara göre 50 asker kaybetti. Bunun yanı sıra büyük çapta maddi ve askeri kayıp da verildi.

Fransa'nın Mali'deki geçmişi

Mali, 19'uncu yüzyıldaki sömürge yarışında, birçok diğer Batı Afrika ülkesi gibi Fransa tarafından sömürgeleştirildi.

20'nci yüzyılın ortasına kadar Fransız sömürgesi olarak kalan ülke, 1960 yılında bağımsızlığını ilan etse de, ilerleyen yıllarda bölgedeki diğer ülkelerin kaderini paylaştı.

Eski sömürgeci devletler, genç Afrika ülkeleri üzerindeki etkinliklerine bağımsızlık ilanlarının ardından da devam etti.

1960'ın ardından darbeler ve iç sorunlarla geçen yıllarda Mali'da Fransız etkisi hiç azalmadı.

1990'larda demokratik ortama geçilirken, Fransa kimilerine göre 'perde arkasından' Mali'yi yönetmeye devam etti.

Mali'ye yönelik askeri harekat

Mali ve çevresinde bazı gruplar, 2011 yılının sonlarına doğru faaliyetlerini artırdı.

Kısa bir süre içinde ülkenin yaklaşık üçte ikisini kontrol altına alan gruplar başkent Bamako'ya yaklaştı.

El Kaide bağlantılı grupların bölgedeki varlığı günden güne artarken, Fransa Mali'ye yönelik askeri harekatını 11 Ocak 2013 tarihinde başlattı.

Ancak Fransız askerleri ve yerel güvenlik güçlerinin bu gruplara karşı kapsamlı harekatı beklendiği gibi bir kapsamda gerçekleşmedi.

"Fransa'nın Afganistan'ı"

Bazı hava saldırıları ve nokta operasyonlarda El Kaide bağlantılı üst düzey isimler hedef alınsa da grupların dağınık yapısı, kendilerine karşı yapılan saldırıları görece olarak etkisiz kılıyor.

Bu durum özellikle Batı basınında "Fransa Mali'de hayalet savaşçılara karşı savaşıyor" ve "Mali Fransa'nın Afganistan'ı haline geldi" gibi yorumlara sebep oldu.

Fransa, Mali'de harekatın başladığı tarihten bugüne kadar resmi rakamlara göre 38 asker kaybederken, yerel güçlerin kayıpları ise binlerle ifade ediliyor.

Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya ve Nijer'in katılımıyla oluşturulan ve ülkede Fransa'nın yanındaki en aktif yerel güç olan G5 Sahel oluşumu her geçen gün kayıp vermeye devam ediyor.

El Kaide'nin yeniden organize oluşu

Fransa müdahalesinin ardından Mali kuzeyindeki çöl bölgelerine ve sınır hatlarına çekilen El Kaide bağlantılı gruplar, bir süre sonra yeniden organize oldu.

2017 yılının Mart ayında bu gruplar kapsamlı bir birleşmeye gitti.

Bu birleşimin ardından Batı Afrika bölgesinde ve bilhassa Mali özelinde saldırılar daha kapsamlı, daha organize ve daha sık hale geldi.

Özellikle Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Tessalit, Gao, Kidal gibi bölgelerde ve ülkenin orta kesimindeki Mopti çevresinde saldırılarını artıran grup karşısında Fransa öncülüğündeki güçlerin kayıpları günden güne arttı.