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Ekonomi Büyük Çamlıca’ya ulaşımı bakanlık sağlayacak
Ekonomi

Büyük Çamlıca’ya ulaşımı bakanlık sağlayacak

İstanbul’da Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı’nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:09:00 -
Büyük Çamlıca’ya ulaşımı bakanlık sağlayacak

“Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İstanbul’daki metro projelerinden Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı’nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek.

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