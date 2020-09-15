  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Fransa Açık'a özel davetiyeyle katılacak
Spor

Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Fransa Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:56:42 -
Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Fransa Açık'a özel davetiyeyle katılacak

İSTANBUL (AA) - Erkeklerde eski dünya 1 numarası Andy Murray'ın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 110'uncu basamağında yer alan 33 yaşındaki Büyük Britanyalı tenisçinin, 21 Eylül'de başlayacak turnuvaya özel davetiyeyle katılmasına karar verildiği belirtildi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu yaşayan Murray, Ocak 2019'da kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş yaklaşık 7 ay kortlardan uzak kalmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtme..
Koronavirüste korkulan oldu! Bu sabah duyurdular: Ekim ve Kasım ayında...
Korona Virüs

Koronavirüste korkulan oldu! Bu sabah duyurdular: Ekim ve Kasım ayında...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Ekim ve Kasım aylarında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlertin sayısında patla..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı