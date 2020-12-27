  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak
Spor

Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:35:15 -
Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

İSTANBUL (AA) - Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye (wildcard) ile katılacak.

Turnuva direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tenisçinin organizasyonda yer alacağını belirterek, "Andy'ye kollarımızı açarak Melbourne'e 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2019'daki Avustralya Açık'ın ardından kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve uzun süre kortlardan uzak kalmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 3 hafta ertelenen 2021 Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…
Medya

Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…

Pendik’te papağan gibi konuşan kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan karganın videoları izlenme rekoru kırdı...
Ruslar panikte! Türkiye bu planı uyguluyor
Gündem

Ruslar panikte! Türkiye bu planı uyguluyor

Rus medyası, tarihi Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Orta Asya'da "Bir millet beş devlet" planını uyguladığını yazdı.
Apple, bedava iPhone dağıtıyor! Bakın neden
Teknoloji

Apple, bedava iPhone dağıtıyor! Bakın neden

Teknoloji devi Apple, hacker'lara bedava iPhone gönderiyor. Ama bu iPhone'lar bildiğiniz iPhone'lara benzemiyor ve bu dağıtımın önemli bir g..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay