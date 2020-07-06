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Spor

Büyük Britanyalı Blagg, sakatlığı nedeniyle 23 yaşında sporu bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:18:04 -
Büyük Britanyalı Blagg, sakatlığı nedeniyle 23 yaşında sporu bıraktı

İSTANBUL (AA) - Su sporlarında atlamada mücadele eden Büyük Britanyalı Alicia Blagg, omzundaki sakatlık nedeniyle sporu bıraktı.

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatlarında mücadele eden 23 yaşındaki Blagg, omzundaki sakatlık nedeniyle sporu bırakma kararı aldı.

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda 3 metre senkronize tramplen atlamada altın, Avrupa Şampiyonası'nda iki gümüş madalyası bulunan Blagg, daha önce de bileğinden iki kez operasyon geçirmişti.

Blagg, eğitimi için İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a taşınmayı planladığını açıkladı.

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