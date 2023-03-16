Büyük Birlik Partisi'nden önemli açıklama: Tüm bu haklı talepleri takip ediyoruz
Büyük Birlik Partisi, engellilerin memur atamaları, staj-çıraklığın SSK girişi olarak kabul edilmesi, ücretli öğretmenlerin atanma, KİT’lerdeki taşeronların kadro talebi, kamu şeflerinin ek gösterge ve kamu kurumlarındaki 4B’lilerin kadro talepleri hakkında açıklama yaptı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) önemli bir açıklama yapıldı.
BBP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Engellilerin memur atamaları, staj-çıraklığın SSK girişi olarak kabul edilmesi, ücretli öğretmenlerin atanma, KİT’lerdeki taşeronların kadro talebi, kamu şeflerinin ek gösterge ve kamu kurumlarındaki 4B’lilerin kadro talepleri var. Tüm bu haklı talepleri takip ediyoruz.