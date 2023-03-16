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Gündem Büyük Birlik Partisi'nden önemli açıklama: Tüm bu haklı talepleri takip ediyoruz
Gündem

Büyük Birlik Partisi'nden önemli açıklama: Tüm bu haklı talepleri takip ediyoruz

Büyük Birlik Partisi, engellilerin memur atamaları, staj-çıraklığın SSK girişi olarak kabul edilmesi, ücretli öğretmenlerin atanma, KİT’lerdeki taşeronların kadro talebi, kamu şeflerinin ek gösterge ve kamu kurumlarındaki 4B’lilerin kadro talepleri hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 18:11:00 -
Büyük Birlik Partisi'nden önemli açıklama: Tüm bu haklı talepleri takip ediyoruz

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) önemli bir açıklama yapıldı.

BBP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Engellilerin memur atamaları, staj-çıraklığın SSK girişi olarak kabul edilmesi, ücretli öğretmenlerin atanma, KİT’lerdeki taşeronların kadro talebi, kamu şeflerinin ek gösterge ve kamu kurumlarındaki 4B’lilerin kadro talepleri var. Tüm bu haklı talepleri takip ediyoruz.


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