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Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken 'S-400' çıkışı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "S-400'ler Türkiye için bir aciliyettir, bir zarurettir. Türkiye bunları almıştır, bu iş bitmiştir." dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken 'S-400' çıkışı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Barbarca, haydutça..."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünün Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerine ilişkin son açıklamasına tepki gösteren Destici, "ABD'nin Türkiye'ye habire aba altından sopa göstermesinden gına geldi. ABD'yi bu tehdit dilini terk etmeye davet ediyorum. Eğer konuşulacak bir şey varsa bu, iki devlet arasında oturulur konuşulur. Ama barbarca, haydutça, Türkiye gibi Amerika'dan kat kat fazla geçmişe, tarih birikimine, devlet geleneğine sahip olan bir ülkeye, bir millete parmak sallamak kimsenin haddi değildir." diye konuştu.

Destici, "S-400'ler Türkiye için bir aciliyettir, bir zarurettir. Türkiye bunları almıştır, bu iş bitmiştir." ifadesini kullandı.

Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Destici, sadece Güney Kıbrıs Rum Kesiminin muhatap alınarak adada çözüm bulunamayacağını, adaya huzur ve barışın gelmesinin mümkün olmayacağını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlaka denklemin içinde yer alması gerektiğini vurguladı.

"İşçiler için bayram, hak ettikleri ücreti aldıklarında olur''

Mustafa Destici, hükümetle işçi sendikaları arasındaki zam görüşmelerine ilişkin ise Türk-İş'in yaptığı teklifin "makulvekabuledilebilir" olduğunu ifade ederek, "Herkesin elini vicdanına koyması lazım. İnşallah bir ortak noktada buluşulacaktır diye umut ediyorum. İşçiler için bayram, hak ettikleri ücreti aldıklarında olur." dedi.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
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