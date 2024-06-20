Büyük bela! Altın alamayan gençler evlilikleri erteliyor!

Altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle kimi gençlerin altın alamadığı için evliliklerini ertelemek zorunda kaldığını belirten Batman Kuyumcular Derneği Başkanı Şehmus Kaplan, altın fiyatlarının yuva kurmak isteyenleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Birkaç haftadır durgun olan altın fiyatlarının Kurban Bayramı'ndan sonra az da olsa bir kez daha yükselişe geçtiğini ifade eden Kaplan, altının her zaman en güvenilir yatırım aracı olduğunu anlattı.

Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükselişe geçeceğini vurgulayan Kaplan, elinde parası olanları altına yatırım yapmaya çağırdı.

Altın fiyatlarındaki artışın maddi durumu düşük, yuva kurmak isteyen çiftleri de olumsuz yönde etkilediğini belirten Kaplan, altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle kimi gençlerin altın alamadığı için evliliklerini ertelemek zorunda kaldığını dile getirdi.

"Altın tekrar yükselmeye başladı"

Kaplan, "Şu anda altın ve dolar fiyatlarında bir yükseliş var. Dünden beri altının gramı 2 bin 265 liradan 2 bin 320 liraya, çeyrek altının fiyatı ise 4 bin liradan 4 bin 100 liraya yükseldi. Birkaç gündür altında tekrar bir yükselme başladı. Tahminlerimiz yükseliş yönündedir. Bundan dolayı vatandaşlara tavsiyem ellerinde nakit parası bulunanın uzun vadede parasını altına yatırmalarıdır ki paraları değer kaybetmesin." dedi.

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"Gençler ya düğünlerini erteliyor ya da düğün yapamıyor"

Düğün sezonunda olmalarına rağmen piyasanın durgun olduğunu belirten Kaplan, "Düğün yapmak isteyen biri en az 300-400 gram altın alması gerekmektedir. Daha önce bir bileziğin fiyatı 25-30 bin lirayken şu anda 55-60 bin lira arasında değişiyor. Böyle olunca vatandaş maddi sıkıntı yaşadığından altın alamıyor ve gençler ya düğünlerini erteliyor ya da düğün yapamıyor. En son çare ise kişi ya arabasını ya da arsasını sattıktan sonra yuvasını kurabiliyor." diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilinden dolayı piyasanın çok durgun olduğunu ifade eden Kaplan, piyasanın bayram tatilinin ardından bir kez daha hareketleneceğini düşündüklerini kaydetti. (İLKHA)