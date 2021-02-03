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Sağlık Büyük başarı! Vaka sayısı sıfırlandı
Sağlık

Büyük başarı! Vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:27:00 -
Büyük başarı! Vaka sayısı sıfırlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamaları, denetimler, sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlığıyla, 120 bin kişinin yaşadığı Bismil ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. Bir süre önce ilçede artış gösteren vaka sayıları üzerine harekete geçen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, filyasyon ekiplerinin sayısını artırdı. Temaslı ve pozitif olan vakalar için ilçede kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 34 filyasyon ekibi oluşturuldu. Ekipler, testi pozitif çıkan hastaların temaslılarına yaklaşık 3 saat gibi kısa bir sürede ulaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı. Geçen ay günlük 50 ile 70 arasında görülen pozitif vaka sayısı, geçen hafta 3'e düştü. Bugün ise ilçede hiç vakaya rastlanmadı.

'Filyasyon ekiplerinin başarısı'

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, vaka sayısının sıfırlanmasına filyasyon ekiplerinin büyük başarısı olduğunu ifade ederek, "Covid-19 ile mücadele noktasında emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin de aralarında olduğu görevlilerin sokakta denetimleri artırdı. Filyasyon ekiplerimiz Türkiye ortalamasının çok üzerinde çalışıyor. 2-3 saat gibi bir ortalamada hasta olan vatandaşlarımızın temaslılarına ulaşıp, gereken tedbirleri alıyoruz. Bu noktada bu ekiplerin başarısıyla beraber hasta sayısı hızla azaldı. Bu hafta ilk defa sıfır vakayı gördük. Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var, onu da taburcu ettikten sonra İnşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

İlçede oturan vatandaşlar da vaka sayılarının sıfıra düşmesinin sevindirici olduğunu ama bunu da rehavete yol açmaması gerektiğini dile getirdi.

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